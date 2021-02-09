撰文：賴浩然
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《鬼滅之刃》電影都上映完一段時間，不過作品及角色人氣持續，最近就迎來了其中一位超人氣角色水柱冨岡義勇的生日。Twitter上以日本為首、各地超多的女Fans都「起壇」為義勇慶祝。更誇張到有香檳塔及買幅地做禮物等等。宅女們的「愛」相信絕大部份宅男都望塵莫及。
義勇在作品中多次被攻擊的笑位，生日天吐氣揚眉！直頭被萬千太太所愛（網絡圖片）
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【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：
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