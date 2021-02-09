《鬼滅》義勇生日會　女粉起香檳塔、買地送禮　50幅照看誇張盛況

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《鬼滅之刃》電影都上映完一段時間，不過作品及角色人氣持續，最近就迎來了其中一位超人氣角色水柱冨岡義勇的生日。Twitter上以日本為首、各地超多的女Fans都「起壇」為義勇慶祝。更誇張到有香檳塔及買幅地做禮物等等。宅女們的「愛」相信絕大部份宅男都望塵莫及。

義勇在作品中多次被攻擊的笑位，生日天吐氣揚眉！直頭被萬千太太所愛（網絡圖片）

👇點擊圖片放大　水柱義勇生日　女Fans起壇盛況超誇張👇

+49
+49
+49

👇鬼滅之刃上弦之月全是疫症化身？設計原型考究👇

+13
+13
+13

最後上弦及詳文：《鬼滅之刃》粉絲神觀察揭上弦鬼原型　6大上弦鬼全是疫症化身？

👇有生之年看到結局的漫畫 日本投票Top10排名👇

+5
+5
+5

詳細文章：死前最想看到結局漫畫Top10　獵人竟不是冠軍　有部45年都未出完

👇繪師Tsukasa畫進擊的巨人18位角色真人化 兵長超型👇

+30
+30
+30

詳細文章：《進擊的巨人》18位角色真人化繪圖　艾倫變超帥　米卡莎不再崩壞

👇同場加映：鯊魚 Gura 200萬Subscribe 爆紅8大原因👇

【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：

+4
+4
+4

詳細文章:Gura鯊魚Hololive Vtuber　出道半年破200萬訂閱　拆解爆紅8原因

《無職轉生》遭B站下架3原因　KOL影評惹反感　踩線劇情教壞細路?
鬼滅短篇《鬼殺隊見聞錄貳》10角色近況曝光　作者新書轉科幻？
Hitman 3 刺客任務｜爆機評價｜遊戲性高版圖有心思　5個好玩賣點
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。