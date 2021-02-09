《鬼滅之刃》電影都上映完一段時間，不過作品及角色人氣持續，最近就迎來了其中一位超人氣角色水柱冨岡義勇的生日。Twitter上以日本為首、各地超多的女Fans都「起壇」為義勇慶祝。更誇張到有香檳塔及買幅地做禮物等等。宅女們的「愛」相信絕大部份宅男都望塵莫及。