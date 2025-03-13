微軟XBox掌機有新消息 多平台遊戲一機掌握 今年年底便推出？
近年來，遊戲界的「主機大戰」愈演愈烈，而微軟（Microsoft）似乎正在為下一輪的競爭做足準備。根據最新消息，微軟不僅計劃在 2027 年推出全新一代的 Xbox 主機，更將在 2025 年推出一款 Xbox 品牌的遊戲掌機！這是否意味著主機戰爭將進入一個全新的維度？讓我們一起來看看吧！
微軟 XBox 掌機預計在今年亮相！
微軟XBox全新掌機最近有許多消息：
根據國外消息指出，微軟正在與第三方硬體製造商合作，開發一款代號為「Keenan」的 Xbox 品牌遊戲掌機，預計將於 2025 年底問世。這款掌機將搭載完整的 Windows 系統，並支援 Microsoft Store、PC Game Pass，甚至 Steam 等第三方平台。這意味著玩家可以在掌機上暢玩 PC 遊戲，進一步模糊了主機與 PC 之間的界線。
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此外，微軟也已經全力投入下一代 Xbox 主機的開發，預計將在 2027 年推出。這款新主機被描述為「更接近 PC」的設計，將支援第三方商店如 Epic Games Store、GOG，甚至 Steam，並繼續保持向下兼容性。這不僅讓玩家能夠無縫接軌現有的遊戲庫，也為開發者提供了更便捷的移植環境。
微軟的這一系列硬體計劃無疑為遊戲界注入了新的活力。從掌機到次世代主機，Xbox 的未來似乎充滿了無限可能。而對於玩家來說，這意味著更多的選擇、更豐富的遊戲體驗，以及一個更加開放的遊戲世界。微軟究竟會帶來怎樣的驚喜？讓我們拭目以待！
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