《inZOI》上市爆紅銷量破百萬　韓版模擬市民Steam獲83%極度好評

《inZOI》自其 3 月 28 日於全球 Steam 平台上線以來，短期內便創下銷售與玩家評價的雙項里程碑。作為一款韓國魁匠團公司推出的生活模擬遊戲，其寫實的模擬內容及靈活的營運策略吸引了大批玩家，並迅速在各地站穩市場腳跟。



《inZOI》上市首週銷量突破百萬！「韓版模擬市民」獲廣大玩家極度好評！

《inZOI》在Steam上大獲好評（Steam）

2025 年 3 月 28 日，韓商魁匠團公司 KRAFTON, Inc.於全球 Steam 平台推出搶先體驗版本《inZOI》，截至 4 月 4 日，已在短短一週內突破百萬銷量，成為該公司歷史上最迅速達成此紀錄的作品。

遊戲在發售當日取得極高的人氣，登上 Steam 全球願望清單榜首並在上市 40 分鐘內位居暢銷排行榜冠軍。根據 4 月 4 日數據，《inZOI》獲得 83%好評，並在 Twitch 平台達成 17.5 萬名觀眾同時觀看的佳績。遊戲內建的創作分享平台「Canvas」當日吸引超過 120 萬名玩家，而上傳的創作內容超過47萬件。

《inZOI》（inZOI Studio）

+ 15

為進一步推廣《inZOI》，KRAFTON 積極參與全球大型遊戲展覽，與國際創作者合作加強玩家社群的經營互動。未來《inZOI》將釋出新內容包含 MOD 援與新城市等，KRAFTON 承諾提供所有更新及 DLC 免費下載。

不過，《inZOI》在推出之際隨即面對了技術挑戰與玩家誤解。3 月 29 日，製作人金亨俊報告團隊將短暫休整，這引發玩家誤解為開發進度受阻，但官方澄清只限部分團隊休息，並不影響整體進度。隨後遊戲團隊加快更新節奏，推送多項熱更新改善遊戲體驗，包含角色 Zoi 壽命系統優化及修復遊戲崩潰問題，持續獲得玩家支持。

延伸閱讀：PlayStation主機30週年回顧 稱霸市場熱潮不減 關鍵秘密在這裏（點擊連結看全文）

+ 8

此外，遊戲的開放設計激發了創作者的熱情，眾多 MOD 如雨後春筍般湧現，其中管理工具與移除模糊效果的 MOD 成為熱門選擇，顯示出玩家對自訂內容的追求和對遊戲自由度的期許。這些創作者們不僅著力提升遊戲性能，還持續為遊戲帶來更多驚喜，預計未來《inZOI》的 MOD 數量將繼續膨脹，為玩家創造更多未來想像。

延伸閱讀：微軟XBox掌機有新消息 多平台遊戲一機掌握 今年年底便推出？（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

遊戲將不再獨佔？Xbox 負責人宣稱「主機大戰已結束」，未來將開放跨平台遊戲服務！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】