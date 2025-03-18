《HUNTER×HUNTER》連載長達27年　冨樫義博早已為結局作好這準備

1998 年，也就是日本漫畫家冨樫義博結束上一部連載《靈異E接觸》的一年左右，他創作出了新作《HUNTER×HUNTER》（ハンター×ハンター），而這部作品也將成為繼《幽遊白書》之後，冨樫又一部人氣連載作品。截至目前為止，該作仍在不定期連載中。



《獵人》已連載長達 27 年

《HUNTER×HUNTER》（週刊少年ジャンプ）

《HUNTER×HUNTER》在 27 年前的今日，1998 年 3 月 16 日開始連載，是目前《週刊少年Jump》上除《ONE PIECE》（1997 年 7 月 22 日）連載時間最久的作品。

有趣的是，《HUNTER×HUNTER》與《ONE PIECE》連載開始的時間僅相差半年，但前者僅連載到 410 話，後者卻已進展到 1142 話。

早年，粉絲總是會諷刺冨樫老師又休刊去打麻將或電玩，但後來經老師本人透露其實自己休刊的主因是「稅金以及健康問題」，他曾提到自己所賺到的有高達 70% 都用於交稅和其他支出。

而健康方面，腰痛嚴重影響他的工作效率，有的時候甚至會痛到不能坐在椅子上的地步，只能躺著作畫。而依照目前的漫畫進度看來（連黑暗大陸都還沒上岸），《HUNTER×HUNTER》還有非常長的故事還未說完，即使老師的腰痛在近年有改善，但本作依然被認為是「請子孫燒給我」系列。

《獵人》長期休刊誕生出的傳奇迷因

而大家都知道的名梗，酷拉皮卡（古勒比加）在漫畫 358 話《前夜》登上黑鯨號，而這話刊載時間是在 2016 年 6 月 20 日，也就是說「王位繼承篇」只要再撐一年，酷拉皮卡就能達成在船上 10 年的紀錄。

即使現實世界已過了多年，但在漫畫劇情中黑鯨號預計航向目的地僅需要「兩個月」左右。且除了酷拉皮卡外，幻影旅團、西索（畢索加）、雷歐力（里昂里奧）等重要角色其實也都下不了船。

另外，本作公認的四位主角：小傑、奇犽（基路亞）、酷拉皮卡、雷歐力，上一次同時出現是在 2001 年的「友克鑫市篇」最後一話，也就是說我們上次看到四人重聚已是 24 年前的事情了。

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《獵人》結局已經決定好了？

冨樫老師曾在受訪時提到，因為本作還有龐大的故事線，他已準備了 A、B、C、D 四種結局，如果自己身體狀態真的不允許或自己在連載途中不幸過世時，就會使用 D 結局。

而老師並沒提及前三種結局內容，僅表示：

A 結局：是相對安全的結局，大眾的接受度大概為 8：2

B 結局：接受度大概為一半一半

C 結局：大眾接受度為 1：9，但我個人最喜歡

D 結局：這是一個被上面拒絕的結局，如果《獵人》還未完結我就去世了，請把這個當作官方結局。



老師進入全力模式，值得期待

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最後提一下，《HUNTER×HUNTER》在去年 12 月 9 日後再次進入休刊狀態，只不過老師後續也在個人 X 上分享，他已在檢查與調整接下來「50 話」的角色對話與時間軸，一旦完成之後，他將繼續為新章節的手稿上墨。

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