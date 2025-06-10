Huawei Pura 80系列即將亮相 影像機皇Pro+ 16GB+1TB稀缺最搶手
撰文：快科技
出版：更新：
華為Pura 80系列將於6月11日正式發布，這是今年手機圈最重磅的新機之一。
該系列將帶來Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+和Pura 80 Ultra四款機型。
今日，數碼博主「數碼閒聊站」透露，Pro+版應該是這次主推機型，其中，16GB+512GB的鎏光黑、釉白、釉紅、釉青貨源相對充足，但16GB+1TB就比較稀缺了，會更搶手。
參考華為以往旗艦機的發布情況，新機剛上市時高配版本往往最為搶手，不少黃牛會加價出售。
+11
作為全新影像機皇，華為Pura 80系列將搭載國產廠商思特威的一英寸主攝，號稱「一英寸鏡皇」。
該博主還表示，華為Pura 80系列將搭載獨家定製模組+可變光圈，配備行業首個雙鏡長焦，一鏡雙焦段。
同時支援AI攝影構圖，用戶可以對拍照進行風格化調節，比如流行的膠片濾鏡等。
+2
據悉，華為Pura 80全系採用1.5K屏，Ultra版有望吃上雙層OLED屏，屏幕各項參數將優於華為Mate 70 RS非凡大師的雙層OLED。
雙層OLED屏幕是一種在單層OLED發光單元的基礎上，再疊加一層OLED發光單元的創新技術。
相較於傳統OLED技術，雙層OLED具有更高亮度、更低功耗、屏幕壽命更長等優勢。
延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）
+8
iOS 19將有重大更新 淘汰iPhone XR等機型 向A10晶片說再見開啟手機地震預警功能 1文看清iOS/Android/華為設定：10秒完成Apple頂級產品銷量遠超行業水平 1文看清高利潤率背後的商業邏輯清明節紙紮店推出iPhone、Switch等產品 網民熱議：能陰陽對戰？歐盟調查iPhone瀏覽器與App Store受爭議問題 Apple隨時面臨重罰iPhone 17 Air超薄設計僅Pro版一半 3000mAh電池卻成續航噩夢
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】