Huawei Pura 80系列即將亮相　影像機皇Pro+ 16GB+1TB稀缺最搶手

華為Pura 80系列將於6月11日正式發布，這是今年手機圈最重磅的新機之一。



該系列將帶來Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+和Pura 80 Ultra四款機型。

有博主稱，Huawei Pura 80系列中，以Pro+ 16GB+1TB貨源較少。（微博）

今日，數碼博主「數碼閒聊站」透露，Pro+版應該是這次主推機型，其中，16GB+512GB的鎏光黑、釉白、釉紅、釉青貨源相對充足，但16GB+1TB就比較稀缺了，會更搶手。

參考華為以往旗艦機的發布情況，新機剛上市時高配版本往往最為搶手，不少黃牛會加價出售。

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作為全新影像機皇，華為Pura 80系列將搭載國產廠商思特威的一英寸主攝，號稱「一英寸鏡皇」。

該博主還表示，華為Pura 80系列將搭載獨家定製模組+可變光圈，配備行業首個雙鏡長焦，一鏡雙焦段。

同時支援AI攝影構圖，用戶可以對拍照進行風格化調節，比如流行的膠片濾鏡等。

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據悉，華為Pura 80全系採用1.5K屏，Ultra版有望吃上雙層OLED屏，屏幕各項參數將優於華為Mate 70 RS非凡大師的雙層OLED。

雙層OLED屏幕是一種在單層OLED發光單元的基礎上，再疊加一層OLED發光單元的創新技術。

相較於傳統OLED技術，雙層OLED具有更高亮度、更低功耗、屏幕壽命更長等優勢。

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