令和動畫神作Top30排名　鬼滅奪冠　我推入三甲　網民：死前必看

自2019年令和時代開啟後，新世代動畫不只在作畫與製作規格上全面升級，更在角色塑造與敘事深度上持續突破。日本知名排名網站Rankingoo日前公布一項最新調查，針對2019年以後公開的動畫作品（包含TV系列與劇場版），票選出「死前一定要看」的令和神作動畫。



本次調查由10～40歲男女（含不願回答性別者）共1772人參與，完整榜單共列出30部作品。對於早已看遍昭和、平成經典名作的觀眾來說，令和世代動畫在完成度與氣勢上的進化，無疑會帶來全新震撼，不少作品甚至只要從第一集開始，就能立刻感受到其魅力所在。

本篇編輯精選八部熱門作品，帶你快速掌握這份排行榜中最值得入坑、討論度與影響力兼具的令和神作。

第20名｜《DAN DA DAN》

靈媒家族出身的高中女生桃子，遇上否認幽靈卻深信外星人的少年小卡倫，兩人被迫直面一連串怪奇現象，展開節奏飛快的青春靈異戰鬥。

本作最大魅力在於毫不設限的題材混搭：熱血戰鬥、戀愛喜劇、都市傳說輪番上陣，情緒轉換宛如雲霄飛車。動畫已播出兩季，第三季製作確定，在年輕世代中持續累積話題聲量。

第16名｜《SPY×FAMILY間諜家家酒》

為完成任務而臨時組成的「假家庭」，卻意外成為史上最成功的動畫家庭之一。

頂尖間諜「黃昏」、殺手妻子約兒，以及能讀心的安妮亞，各自隱藏真實身分，卻在日常中逐漸產生真正的羈絆。

除了 動畫系列長期穩定播出，劇場版《CODE: White》以完全原創劇情成功吸引非原作粉絲，也讓本作成為令和時代最具國民度的動畫之一。

第10名｜《咒術迴戰》

從少年漫畫框架出發，卻不斷打破王道公式的黑暗戰鬥代表作。虎杖悠仁吞下「宿儺之指」後，被捲入詛咒與犧牲交織的殘酷世界。動畫第二季的〈懷玉・玉折〉與〈澀谷事變〉篇章，不只製作水準再創高峰，也徹底改變角色命運走向。

動畫第三季不只劇情規模全面升級，首集就藏有多幅世界名畫致敬畫面，也因「死滅迴游」規則過於複雜，在網路上掀起熱烈討論，甚至被網友吐槽「死滅迴游比學測還難」。加上禪院直哉的撩髮橋段意外被二創成迷因，《咒術迴戰》第三季在播出初期便話題不斷，穩坐本季討論度最高動畫之一。

第6名｜《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》

異世界題材中少見、真正把「人生重來」寫到底的作品。主角帶著前世悔恨轉生，在漫長旅途中學會面對家人、失敗與失去。細膩到近乎殘酷的心理描寫，使本作在「轉生系」中顯得格外真實。動畫第二季播出後評價持續攀升，第三季已確定製作，並預計於2026年播出。

第4名｜《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》

把戀愛拍成心理戰的經典範本！四宮輝夜和白銀御行在學生會上演「先告白就輸」的高強度攻防戰，表面看似搞笑戀愛喜劇，其實每一次鬥嘴都直擊青春心跳與小心思。輝夜的完美大小姐策略對上白銀的努力派天才死腦筋，碰撞出無數笑點與心動瞬間。

動畫系列三季已奠定經典地位，而劇場版完結篇也已確定製作，將正式替這段戀愛拉下句點。劇中每個眼神、每次心跳都被細膩呈現，讓觀眾不只笑，也感受到青春期的羞澀、焦慮與甜蜜。

第3名｜《我推的孩子》

此部作品表面看似偶像閃亮舞台的故事，但它完全不是普通偶像題材動畫。主角阿庫亞（Aqua）轉生成偶像之子，踏入光鮮亮麗的藝能界，卻也揭示幕後黑暗，偶像包裝、人設、收視壓力、實境秀、網路霸凌等，每一層光芒背後都有殘酷現實。

動畫第一季掀起社群現象級討論，第三季已於2026年1月14日開播，仍是近年話題度最高的作品之一。

第2名｜《藥師少女的獨語》

以後宮為舞台，《藥師少女的獨語》卻不靠戀愛取勝，而是用「藥與毒」破解人心。女主角貓貓冷靜到幾乎冷酷的觀察力，每起事件都帶著推理快感；她與宦官壬氏若即若離的微妙關係，也成為觀眾津津樂道的亮點。

故事背景設在皇帝華瑞陽的後宮，雖帶有濃厚中華元素，但並非真實歷史，皇族成員與妃子們各自隱藏秘密。當聰明的藥師貓貓介入，宮廷暗地的勾心鬥角與複雜人心一一浮上檯面，帶來扣人心弦的張力。

動畫最新消息，第三季將分兩個季度播出，上半季度將於2026年10月播出，系列首部劇場版也預計於2026年12月上映，毫無疑問是目前最穩定成長、令人期待的令和代表作之一。

第1名｜《鬼滅之刃》

《鬼滅之刃》奪冠無疑是實至名歸，不只是令和時代最具代表性的動畫作品之一，更是近年全球最受矚目的動漫現象。故事圍繞少年竈門炭治郎為了讓妹妹禰豆子重回人類，加入「鬼殺隊」與惡鬼展開生死搏鬥，其深刻的人性刻畫、緊湊劇情與震撼作畫讓無數觀眾沉迷其中。

而身為這部長篇劇情最高潮的篇章，《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》以 三部曲電影 的形式推出，將漫畫最終決戰完整搬上大銀幕。第一部作品 《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》 已於2025年8月8日在台上映，全片聚焦炭治郎與鬼殺隊深入敵營無限城，與強敵「猗窩座」爆發生死對決。這部電影不僅在短時間內創下驚人票房與觀影人數，更在上映期間刷新多項紀錄，展現《鬼滅之刃》無可撼動的影響力。

