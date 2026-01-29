BANDAI代理商約2.92億　接紀惠海富全層　賣71萬盒高達先夠找數！

商廈市場再錄大宗成交。玩具商BANDAI香港代理商瑞華行，近期斥約2.92億元購入金鐘海富中心全層，呎價約1.44萬元，以一款香港限定版高達模型售價409.9元計算，相當要賣出約71萬盒模型才能回本。而原業主紀惠集團於20年前斥約1.367億元購入，帳賺1.553億元或約1.1倍。



上述成交物業為海富中心1座16樓全層，面積約20,318平方呎，上月以約2.92億元易手，呎價約1.44萬元。據悉，新買家以運菱發展有限公司名義作登記，其股東為一間海外註冊公司，另該海外公司股東有鄭漢超、呂瑞華等人士，與玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士有關。

成交物業為海富中心1座16樓全層，面積約20,318平方呎，上月以約2.92億元易手，呎價約1.44萬元。（左一）

紀惠持有20年 帳賺逾1.5億走

而該物業原由紀惠集團持有，並分間為多個單位出租，租戶大部分為醫療集團。紀惠集團早於2006年1月斥約1.367億元購入，持貨20年帳賺1.553億元或約1.1倍。

2.92億購商廈 須賣71萬盒高達方能找數

資料顯示，瑞華行是香港最大的玩具代理商和經銷商之一，主要在港澳地區發售經玩具商BANDAI授權及製造的玩具，包括高達模型等。以香港限定版高達模型「MG 1/100迷惘高達紅色機循環再造色」售價409.9元計算，相當要賣出約71萬盒模型才能回本。

曾斥9500萬購中環閣麟街全幢

事實上，瑞華行近年積極投資商業物業。譬如於去年底斥資9,500萬元購入中環閣麟街8號全幢，而該幢地舖多年由涼茶及中藥材舖春回堂自用。