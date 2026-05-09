Capcom《人機迷網》壓倒性好評！兩天破百萬　蘿莉助新IP夢幻開局

卡普空（Capcom）今年可謂是火力全開，從2月底的《生化危機 安魂曲（Resident Evil Requiem）》到現在的4月的《人機迷網（Pragmata）》，而今年還有《鬼武者 Way of the Sword》，為該系列的全新作品，明年也會有元祖《洛克人》系列新作《Mega Man: Dual Override》（可視為12代），新老IP、新老粉絲都有照顧到。



談到近期發售的《人機迷網》就是卡普空的一次創新，有望成為公司的新支柱，該作最早在2020年就已公開、歷經多次延期，如今終於在2026年4月正式推出。而從目前整體評價來看，卡普空這次顯然賭對了，《人機迷網》不只是「終於做出來」而已，它甚至成功成為2026年最受矚目的新IP之一。

《人機迷網（Pragmata）》成為CAPCOM在2026年最受矚目的新IP之一。（CAPCOM）

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根據目前整理到的評價，本作在Metacritic各平台大致落在86～88分區間、OpenCritic推薦率高達95%、在Steam上獲得壓倒性好評，而且發售短短2天全球銷量就突破100萬套，對一款全新IP來說，這成績已經相當亮眼。在讚譽方面，本作也被稱為是「年度遊戲等級候選」、「卡普空近年最有創意的新系列之一」。

《人機迷網》遊戲介紹

遊戲中主要的敵人是「失控AI」（CAPCOM）

《人機迷網》是一款第三人稱科幻動作冒險遊戲，故事背景設定在月球研究基地。人類在月球發現特殊資源後，開發出可用來重現各種物體的萬用材料，而本作的災難起點，也正是這座負責相關研究與開發的月面設施突然失控。

玩家所操控的主角，是太空人「休」（Hugh）以及機器人少女「黛安娜」（Diana）。休奉命前往調查月球基地斷訊事件，卻在抵達後遭遇月震、受傷、與隊伍失散，接著被黛安娜所救。兩人於是開始在這座已被敵對AI接管的月球研究站中求生，一邊對抗暴走機器人與系統，一邊試圖找出真相並返回地球。

從題材上看，這確實是很典型的科幻冒險框架，包含失控AI、封閉基地、孤立求生、逐漸揭露真相等元素。不過對筆者與大多數玩家而言，「黛安娜」一直都是本作最大的亮眼，她不只活潑可愛，也讓玩家在一個相對陌生、封閉的場域內不會感到太過壓抑與害怕。

《人機迷網》玩法

《人機迷網》的核心玩法是「駭入後攻擊」，玩家要一邊進行小解謎一邊打傷害。（CAPCOM）

簡單形容《人機迷網》的核心玩法：「駭入後攻擊」休的定位很清楚，就是生存、射擊、閃避與位移，他配備槍械與機動裝備，負責戰場上的輸出與移動節奏，就是典型的第三人稱射擊遊戲主角。

但本作最大的玩法特色就是敵方機器人通常都帶有裝甲，單靠休的子彈沒辦法有效打穿，這時就輪到黛安娜上場。她的能力核心是「駭入」，能侵入敵方系統、讓對方防禦瓦解、暴露弱點，進而替休創造有效輸出窗口。

而本作最有趣、也最讓人印象深刻的，就是這個駭入並不是按一顆按鈕就自動完成。你必須在戰鬥進行中的同時，處理一個即時解謎式的駭入介面，有點像網格解謎、又有點像快節奏拼路徑。在即時制的戰鬥環境下，不回留給玩家停下來解謎的時間，你需要同時兼顧兩者，不斷戰鬥、閃避、解謎駭入，這也是為什麼很多玩過的玩家第一時間都會說：

《人機迷網》玩起來很忙。

《人機迷網》的創新玩法即便到遊戲後期也不會膩，反而會越打越爽。（CAPCOM）

但這個「忙」，偏偏就是它最吸引人的地方，因為你一旦抓到節奏，就會感受到非常強烈的成就感，每次解掉敵人武裝射爆他們，感覺真的非常爽。很多新IP最怕的就是概念比實際好玩，但《人機迷網》比較少遇到這個問題，雖然把即時駭入解謎直接塞進戰鬥流程，聽起來很容易做得又亂又煩，但只要設計的成功，就能讓戰鬥全程保持緊張感與新鮮感。

只能說卡普空這次的豪賭完全賭對了，因為這套玩法不是只有前兩小時有趣，而是到了後段依然非常有趣。

《人機迷網》劇情

黛安娜是個可愛又有幫助的孩童型角色（CAPCOM）

《人機迷網》表面上是科幻冒險，實際上卻是把焦點都放在「休與黛安娜的關係」上。隨著劇情推進，玩家能充分感受到一種近似父女、監護人與孩子之間的情感連結。

最關鍵的是，黛安娜不只外表可愛，她也不會讓人感到厭煩，有玩過類似作品的玩家都知道，很多帶有孩童型角色的作品，很容易因為對話設計過度而變得吵或刻意，但《人機迷網》這次讓黛安娜既可愛又有存在感，通常玩家玩完只會有一個想法就是去生一個跟她一樣的可愛女兒。

《人機迷網》時長：節奏流暢、內容不拖泥帶水

遊戲中的小細節也很可愛，例如：你可以故意檔在黛安娜面前（CAPCOM）

《人機迷網》沒有把重心全壓在開放世界、長線農裝或無止境內容堆疊，而是回到比較純粹的關卡推進、戰鬥節奏與系統核心上。是的，它的遊戲時長並沒那麼長，快一點的很快就能通過一周目，但對於筆者而言，這是個很大的優點，有一種近年3A大作少見的俐落感，內容不拖，系統夠明確，重點就是把自己最獨特的玩法打磨到最好。

《人機迷網》卡普空新系列：從零開始的成功新IP

通劇情什麼的都不重要，我要幫我的女兒做玩具（CAPCOM）

卡普空這幾年的作品表現都非常不錯，但多數作品都還是建立在既有大品牌上。而這款全新的《人機迷網》不是重製，不是續作，更重要的是沒打安全牌。在完全的新世界觀、新角色、新系統上成功殺出一條血路，這對於老卡來說也是吞下了一顆定心丸，未來可能會更願意嘗試新的IP。

《人機迷網》缺點老實說：後半節奏略有下滑

不少人指出《人機迷網》在後半段節奏略有下滑的情況。（CAPCOM）

講了這麼多《人機迷網》的優點，但我們還是要來了解一下本作的一些問題，也能幫助還沒玩過的玩家去評估它是否適合你。

首先是《人機迷網》的創新玩法是無庸質疑的棒，故事也挺好的，但若兩者硬要比較，故事就是完全被壓過去的，雖然角色關係寫得不錯，情感核心也成立，但整體主線劇情仍偏傳統，部分世界觀鋪陳不夠深，沒有完全把這個月面科幻題材的潛力挖到極致。

再來是後半節奏略有下滑，遊戲後段空間越來越封閉，戰鬥也更常被鎖進多敵人情境裡，雖然仍然刺激，但會讓人感受到一點變化性不足。

另外是一些小毛病，雖然能透過黛安娜進行掃描，但如果有一張小地圖會更好，畢竟要找東西的時候，一掃描東西感覺都像是全部擠在一塊。

《人機迷網》是屬於卡普空的新IP夢幻開局

希望《人機迷網》的成功能讓老卡在未來更願意嘗試打造全新IP（PRAGMATA）

總結來說，《人機迷網》最讓人驚喜的地方，不只是它好玩，而是它有一種現在大作市場越來越少見的勇氣。雖然黛安娜是很大的賣點，能達到破圈，吸引更多的玩家，但創新的系統、良好的故事加在一起才是使得它能獲得如此好評的關鍵。

對一款全新IP的第一作來說，它已經成功做到了最重要的一件事，那就是讓玩家相信，卡普空真的有本事再養出下一個值得期待的新系列。

也因此，如果你問《人機迷網》值不值得玩，筆者認為：「絕對值得。」如果你喜歡有創意的動作系統、喜歡科幻題材，那它很可能會比你原本預期的還要更好。

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