日本黃金週漫畫銷售TOP 10公佈：海賊王第3　咒術外傳13萬本奪冠

當初被笑是迷因，如今銷量打臉所有人，大家知道是哪部作品嗎？日本Oricon於5月11日公布最新的實體漫畫銷量統計（統計區間為4月27日至5月3日）。由於適逢5月1日黃金週新書首發潮，這週榜單競爭超激烈。



其中，《咒術迴戰》衍生外傳以最終卷之毫無懸念奪冠；而近年在社群創造極高話題度的王道新作《神樂鉢》，從一開始被大家笑，後來成為怪物等級新作！日本漫畫銷量前十名有誰？你鍾愛的作品有入榜嗎？

集英社新書強勢洗榜！最新Oricon漫畫銷量Top 10

這週因為剛好適逢日本黃金週，為新書出版高峰，前十名幾乎由集英社旗下作品霸榜，名單與銷量數據如下：

日本Oricon於5月11日公布最新的實體漫畫銷量統計（統計區間為4月27日至5月3日）。（Oricon）

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《咒術迴戰》外傳迎來終章！強大IP號召力助攻奪冠

由芥見下下原作、岩崎優次繪製的《咒術迴戰》衍生作品《咒術迴戰 ≡》第3卷（最終卷）於5月1日正式發售。

由芥見下下原作、岩崎優次繪製的《咒術迴戰》衍生作品《咒術迴戰 ≡》第3卷（最終卷）於5月1日正式發售。（threads@yuehang_）

相信大家尚未從乙骨大戰多位古代術師的名場面走出，雖然主線劇情已於日前完結，但該IP依舊展現出無與倫比的吸金能力。外傳最終卷在發售短短三天內便灌進13.4萬本的銷量，直接空降本週冠軍寶座。

複製《鬼滅》神話？超新星《神樂鉢》銷量超猛

而這份榜單最引人討論的其實不是冠軍的《咒術迴戰》，而是奪下亞軍的《神樂鉢》（Kagurabachi）第11卷。該作在連載初期，曾因獨特畫風與迷因在歐美社群爆紅，但當時被笑說應該僅止於迷因，不被看好，如今打臉所有人，本次新刊首週僅憑三天便斬獲 6.5 萬本。

《神樂鉢》前導PV畫面：

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目前日版累計發行量已正式突破400萬大關，其驚人的成長曲線已被日本業界與台灣社群拿來與當年的《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》相提並論，被視為集英社下一代台柱的熱門接班人。

萌鼠啦！《海賊王》喬巴全彩個人作品奪季軍

雖然這週《海賊王》正傳並未推出新單行本，但人氣吉祥物「喬巴」的超萌魅力依舊不容小覷。以喬巴日常為主題、在社群引發高度討論的全彩漫畫《ONE PIECE CHOPPER' s》第1卷於5月1日實體化推出，隨即以3.8萬本的銷量空降第三名。

以喬巴日常為主題、在社群引發高度討論的全彩漫畫《ONE PIECE CHOPPER’s》第1卷於5月1日實體化推出，隨即以3.8萬本的銷量空降第三名。（One Piece）

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