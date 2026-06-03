《HUNTER×HUNTER》第39卷於7.3發售　進度大突破暗示復刊不只10話

《HUNTER×HUNTER》（獵人）粉絲終於又等到好消息！根據日本集英社官方網站公開的商品資訊，由冨樫義博創作的《HUNTER×HUNTER》單行本第39卷，確定將於2026年7月3日在日本發售，這也是繼第38卷於2024年9月4日推出後，睽違將近兩年的全新單行本。



許多粉絲都在期待復刊！

這次第39卷的推出，也讓許多粉絲聯想到上一次《獵人》連載再開前的狀況。當時第38卷單行本先於2024年9月4日發售，隨後作品便於10月7日發售的《週刊少年 Jump》45號刊登最新話。因此這次第39卷突然定檔7月3日發售，也很難不讓粉絲期待。

回顧前一集內容，第38卷收錄的是391話～400話，而在2024年底休載前，《週刊少年 Jump》已刊載到410話，因此這次第39卷預計將收錄401話～410話。不過截至目前，官方尚未公開第39卷的封面圖與劇情簡介。

這次可能不只10話？421話原稿也已經完成

更讓粉絲興奮的是，冨樫義博近期也持續在個人X上更新創作進度。他在5月26日公開表示「No.421、原稿完成」，並曬出《週刊少年Jump》用的原稿信封。

而早在4月時，冨樫老師就曾透露第430話的人物描線已完成，同時表示「420話～的刊載時期，請等待《週刊少年Jump》編輯部發表。」過去《獵人》復刊時，通常會以一次刊登10話左右的節奏回歸，之後再度進入休載。

不過這次從420話已完成、421話原稿完成，再到430話的人物描線進度來看，冨樫老師顯然已經準備了相當份量的後續內容，也讓粉絲開始期待，這次復刊後或許不只會看到10話而已。

當然，目前《週刊少年Jump》編輯部尚未正式公布《HUNTER×HUNTER》的連載再開日期，因此一切仍要以官方公告為準。

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