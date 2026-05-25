海綿寶寶中章魚哥曾經占過星　毒舌6大星座　狠批雙魚座全屬騙子

身為一個從小看《海綿寶寶》長大的電視兒童，你以為自己已經把比奇堡的所有祕密都挖光了嗎？今天編輯要帶大家來考古一段可能資深海綿寶寶粉絲都不一定看過、甚至一度被誤認為是「曼德拉效應」的超神祕都市傳說：《與章魚哥一起看占星》（Astrology with Squidward）！



沒錯，一向對生活充滿厭世與無奈的章魚哥，在2000年竟然偷偷在電視上開過「星座占卜」專欄。最近這部消失已久的神祕短片再度被外媒與歐美社群熱烈討論，今天編輯就來幫大家解密這段差點失傳的「比奇堡占星史」吧！

今天來考古一段可能資深海綿寶寶粉絲都不一定看過、甚至一度被誤認為是「曼德拉效應」的超神祕都市傳說：《與章魚哥一起看占星》（Astrology with Squidward）！（YouTube@SpongeBobOfficial）

那些年我們以為的幻想！「章魚哥占星」居然是真的

很多七、八年級生可能隱約記得，小時候轉到尼克兒童頻道（Nickelodeon）廣告檔期時，似乎看過章魚哥用他招牌的機車嘴臉在講星座。但因為後來這個節目在電視上幾乎消失，導致很多網友長大後一度以為是自己記憶錯亂，但就是模糊記憶裡對章魚哥講星座有點印象！

章魚哥對於星座的毒舌有中嗎：

+ 3

後來，直到2020年2月，官方無預警在YouTube上傳了高清完整版，直接驚動各大動漫媒體以及海綿寶寶粉絲，大家紛紛驚呼：

尼克頻道終於把保險庫裡最神祕的帶子拿出來了！

雙魚是騙子、金牛最笨！章魚哥的毒舌有中嗎？

這部短片之所以會在歐美被奉為神作，是因為它超還原章魚哥早期那種「看什麼都不爽」的厭世人設。官方後來釋出章魚哥占星的影片，只有涵蓋6個星座：雙子、巨蟹、獅子、金牛、射手、雙魚。

綜合外媒資訊，當年其實是有製作「處女座（Virgo）」與「天秤座（Libra）」，並且曾在電視上短暫播放過。但不知道為什麼，這兩個星座後來徹底遺失，至今在網路都找不到畫面。

雙魚座： 章魚哥直接在片中開嗆雙魚座全都是騙子，對他們最好的建議是：最好永遠都不要說話！

巨蟹座： 吐槽巨蟹最拿手的就是把事情搞砸，然後再擺出一副受害者，把爛攤子留給其他人收拾；通常詐騙集團、政治人物都是巨蟹座。

雙子座：章魚哥對雙子最手下留情，只有提到雙子通常，比較常在生活中體驗到「既視感」，也就是他認為雙子可能很常在現實生活突然看到在夢中或者回憶相似的場景。

射手座：射手座的優點是他們都有遠大的目標，缺點是他們喜歡邊走路邊大便，所以千萬不要走在他們後面。

金牛座：金牛座是全部星座裡面最呆最傻的一個，他們是破壞王，如果易碎物品千萬不要被他們碰到；而且，要怎麼猜一個人是不是金牛座？看有沒有人約他！沒人約的話就是金牛。

獅子座：聽他們吼吧～通常他們都會有像裝了鑽石牙齒般的噪音，如果你家有誰是獅子座，我建議你離他們越遠越好，或者買副耳塞，另外，獅子座長大後通常會當校長。



紅到變國際迷因！連印度都推出致敬續作

《與章魚哥一起看占星》的魅力後來也傳到海外，當年除了被翻譯成俄文、波蘭文等多國語言外，印度尼克頻道（Nickelodeon India）甚至因為太喜歡這個概念，在 2019 年延伸製作了全新版的《海底占星》（Undersea Horoscopes），而且還很有誠意地把 12 星座全部補齊！

【延伸閱讀】愛情總是擦身而過？5生肖容易錯過好桃花 屬牛太被動屬虎標準高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

珊迪在比奇堡的「20 年樹屋合約」今天過期！網歪樓：他有申請租補嗎？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】