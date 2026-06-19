Chiikawa電影《吉伊卡哇 人魚島的秘密》預告曝光！暑假在港上映

吉伊卡哇（Chiikawa）的粉絲們尖叫吧！風靡全球的超人氣作品《吉伊卡哇》（ちいかわ）終於迎來首部動畫電影，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》（映画ちいかわ 人魚の島のひみつ）。



官方於6月1日晚間無預警公開了90秒的正式預告片，不僅揭曉了這次聲優陣容，更驚喜曝光由小八貓親自獻唱的片頭曲，網感動表示：「幸好不是找流行歌手來演唱」。

官方於6月1日晚間無預警公開了90秒的正式預告片。（YouTube@OfficialTohoMovie）

風靡全球的超人氣作品《吉伊卡哇》（ちいかわ）終於迎來首部動畫電影：

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《吉伊卡哇》首部劇場版「人魚島的秘密」劇情是什麼？

本次劇場版故事改編自2023年3月至11月期間在社群平台上掀起現象級討論的「人魚島篇」。

故事始於吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，充滿活力的兔兔突然帶著一張神祕傳單現身。這張「特別島嶼邀請函」上寫著非常誘人的條件：島上的討伐報酬高達100倍，而且島嶼限定的拉麵與甜點全部「免費」！

面對如此誇張的高薪與福利，冷靜的海獺師傅直覺感到不對勁，對背後隱藏的祕密與代價深感懷疑。然而，天真的吉伊卡哇一行人依舊搭船出發前往島嶼合宿。等待著他們的，究竟是夢幻的度假生活，還是隱藏在古老「人魚傳說」下的驚人真相？

小八貓聲優獻唱主題曲《くつずれ》！原作者Nagano親自填詞

預告片中另一個超大亮點，就是劇場版片頭主題曲《くつずれ》揭曉啦！這首歌曲不僅是由原作漫畫家Nagano親自填詞，更由飾演小八貓的聲優田中誠人擔綱演唱！熟悉的溫暖嗓音一出來，立刻獲得粉絲一致讚譽。網友感動表示：

看到主題曲是由小八唱就放心了。如果找流行歌手來唱，反而會跟作品的純粹形象不太搭。

《吉伊卡哇 人魚島的秘密》聲優陣容公開

隨著90秒預告的角色登場，官方也正式解禁了兩位關鍵新角色的配音陣容：

島二郎：由最上嗣生飾演。其聲音一出隨即引發熱烈討論，網友笑稱：「島二郎的聲音比想像中還帥，害我忍不住笑出來！」

海妖賽蓮：由鈴木實里配音。完美貼合原著設定的空靈歌聲與氣勢，讓粉絲大讚：「海妖的聲音完全就是我想像中的樣子，光聽就想哭了。」



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劇場版《吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映時間

日本上映日期：7月24日

香港上映日期：8月6日（暫定）



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