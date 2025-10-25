Chiikawa迎來新角色？危險爺爺竟吉伊卡哇化　網民戲稱是遠房阿公

日本搞笑漫畫界的傳奇人物曽山一壽又回來啦！這位以《走投無路危險爺爺》（絕體絕命でんぢゃらすじーさん）聞名的漫畫家，宣佈推出全新系列《超可愛♡危險爺爺》（めちゃかわ♡でんぢゃらすじーさん），並在已發售的《快樂快樂樂月刊》11月號正式開啟連載。只是這次的回歸風格大逆轉！那位滿口胡言亂語、動不動就爆炸的爺爺，居然變成吉伊卡哇了？



《走投無路危險爺爺》自2001年開載以來，靠著誇張的暴走節奏與毫無邏輯的笑點，成為《快樂快樂樂月刊》的長壽招牌。從《絕體絕命危險爺爺》、《邪惡危險爺爺》到《什麼！危險爺爺》，系列已經瘋狂運行超過二十年。就在2025年9月號完結篇刊出後，粉絲還在網上哀號「我不想和爺爺分開」，沒想到才隔一個月，曽山老師立刻神速復出。

新作《超可愛♡危險爺爺》不但畫風突變，整個爺爺都「吉伊卡哇化」了！圓滾滾的臉、軟萌的姿態，乍看就像跑錯棚的小可愛角色。官方預告還俏皮寫道：「這次的爺爺好像變成可愛的傢伙？」瞬間讓老粉絲驚呼：「這根本是《吉伊卡哇》的遠房阿公吧！」

雖然外型全面萌化，但別被外表騙了！從首波宣傳圖來看，爺爺依舊保留了他那張浮誇又崩壞的臉，以及永遠處在爆炸邊緣的搞笑能量。粉絲紛紛猜測，曽山老師這次可能只是「包裝升級」，核心那股荒唐與胡鬧仍會完整回歸。

從「無厘頭爺爺」進化成「萌系危險阿公」，曽山一壽再度證明自己是漫畫界最會玩自我惡搞的大師。《超可愛♡危險爺爺》到底會有多離譜？一切只能等本月的《快樂快樂樂月刊》親眼揭曉，準備好被萌到爆又笑到崩潰吧！

