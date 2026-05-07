馬斯克最愛動畫《你的名字》　為15歲逝世少女圓夢實現SpaceX約定

關於Tesla執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）最愛動畫的傳聞，最近在社群上瘋傳。傳言指出他喜歡《敗北女角太多了！》，甚至還讓原作者雨森たきび親自出面好奇來源，一度掀起熱議。不過查證後才發現，這其實是一場誤會！



事情的起點，其實來自一位已經離世的15歲少女。這名女孩生前罹患癌症，她最大的心願，是能夠親自見到馬斯克。她的母親Rebecca為了完成女兒的遺願，在X上公開了女兒事先準備好的一份提問清單，希望有人能幫忙傳達。沒想到馬斯克本人真的親自回應，逐一回答問題，也讓這段故事被更多人看見。

Elon Musk認真回答15歲少女提問清單：

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在這份回覆中，馬斯克提到自己最喜歡的動畫其實是《你的名字》，而非網路上流傳的作品。他同時也答應了一項特別的請求，少女曾設計一個柴犬造型的Asteroid，希望能被Space X採用為吉祥物，馬斯克也點頭同意，替這份願望留下實現的可能。

已有不少網民發現，柴犬ASTEROID在SpaceX不同位置出現。（x@solbrdl）

除了動畫話題，他也在回覆中分享了其他個人喜好。馬斯克表示自己曾多次造訪日本，特別喜歡京都與teamLab的展覽空間；對於虛擬歌手初音未來也並不陌生。

甚至還進一步提到，先前話題不斷的AI虛擬形象Ani，其靈感來源其實來自《死亡筆記本》中的角色彌海砂，讓不少網友驚訝他的ACG涉獵其實不淺。

去年Grok推出的AI虛擬形象Ani。（X@elonmusk）

至於那個「最愛是《敗北女角太多了！》」的說法，則純粹是因為資訊誤傳，加上部分海外網友對作品理解不清所導致。消息甚至傳回日本，連作者雨森たきび都一度感到困惑並轉發討論。雖然最後證實是烏龍一場，但也意外替作品帶來一波國際曝光。

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