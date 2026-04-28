Logan Paul天價掃《龍珠》《海賊王》首話！全球唯一9.2評級曝光

在經過超狂的「寶可夢插畫家」卡牌於拍賣會上拍出驚人天價（含手續費1649萬2000美元（約港幣1.3億元））之後，YouTuber、職業拳手Logan Paul不久前又公開入手了兩本「頂級等級」漫畫——《龍珠》與《海賊王（One Piece）》第一話的高分鑑定版本，價格與稀有度相當驚人，也讓「漫畫收藏」再次成為市場焦點。



Logan Paul在最新貼文中表示，自己已入手《龍珠》第一話評分9.2的版本，價格高達55萬美元（約港幣431萬元），並強調該版本為全球最高評分（pop 1），也就是目前唯一一冊達到這個等級的存在。另一件收藏則是《海賊王（One Piece）》第一話評分9.0（全球第二高等級，pop 3），雖未公開價格，但依照市場行情推估，同樣落在數十萬美元級別。

Logan Paul在最新貼文中表示，自己已入手《龍珠》第一話評分9.2的版本，價格高達55萬美元，並強調該版本為全球最高評分（pop 1），也就是目前唯一一冊達到這個等級的存在。（X@LoganPaul）

全球唯一9.2評級長什麼樣？

9.0、9.2是什麼？漫畫其實也有「鑑定等級」

和球員卡或Pokémon卡一樣，漫畫也有「評級制度」。主流機構如CGC會針對紙張狀態、保存完整度等進行評分，滿分為10 分。

「9.0：Near Mint」是接近完美，「9.2：Near Mint+」則是更高一階，對收藏市場來說，分數的每一點差距，都可能是數倍價格落差。另外還有一個關鍵的是「pop」（Population）——代表全球被評定為該分數的數量，以 Logan Paul 的這兩本漫畫為例：

* 《七龍珠》9.2 → pop 1（全球唯一）

* 《海賊王（One Piece）》9.0 → pop 3（全球僅 3 本）



換句話說，Logan Paul手上這兩本，除了高分以外，也是接近市場頂端的極稀缺資產。

從Pokémon到漫畫 Logan Paul的收藏之路繼續擴展

這並不是Logan Paul第一次進入高端收藏市場。他過去就已經花許多時間在寶可夢卡牌之中，也曾以530萬美元（約港幣4154萬元港幣）購入「皮卡丘插畫家卡」，並於今年以1,650萬美元（約1.3億港幣）售出，成功寫下收藏市場的經典案例。

這次與長期收藏夥伴@jeremypadawer以50/50形式入手漫畫，也顯示他並不是單純「興趣收藏」，而是延續既有策略：尋找文化影響力極高的IP、鎖定最早期版本（First Appearance）、搭配頂級評分與極低存量，在這樣的邏輯之中，能夠達到許多獲利，也能滿足自己心中對於收藏的愛好與成就感。Logan Paul下次還會再帶來什麼超狂的收藏？我們可以好好期待。

【延伸閱讀】海賊王《One Day》為何聽了必哭？修改20次 長大才懂路飛的絕望（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

寶可夢 30 周年精靈球棒球現身日職開球！松丸亮吾一曝光全網敲碗拜託快量產！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】