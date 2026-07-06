Nicolas Cage加入《決勝時刻》戰場　化身可操作特戰幹員參與戰鬥

荷里活知名影星「凱吉哥」尼古拉斯基治（Nicolas Cage）正式踏入《決勝時刻》戰場！《決勝時刻：黑色行動 7》（Call of Duty: Black Ops 7）於6月26日推出第4賽季中期更新《第4賽季再起》，屆時玩家不只能在槍林彈雨中見到凱吉哥，還能直接將他設為可操作的特戰幹員。



凱吉哥正式加盟《決勝時刻：黑色行動 7》

凱吉哥過去曾演出《變臉》、《空中監獄》、《絕地任務》、《軍火之王》等多部好萊塢經典作品，近年也憑藉鮮明、近乎無法複製的演技風格持續成為網路迷因與影迷討論焦點。

凱吉哥正式加盟《決勝時刻：黑色行動 7》。（YouTube@CallofDuty）

Nicolas Cage正式踏入《決勝時刻》戰場：

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而本次凱吉哥也將作為《決勝時刻：黑色行動 7》賽季全新通行證的主角登場，活動預計提供多項造型、武器迷彩、雙倍經驗代幣與裝備獎勵。

除了凱吉哥加盟外，第四賽季更新也將替《黑色行動 7》帶來大量新內容，多人模式將新增豪宅地圖「峰林宅邸」，以及從初代《決勝時刻：黑色行動》回歸的經典地圖「火箭發射場」，「黑色行動經典」則會成為常駐模式，並加入火箭發射場、釀酒廠、莊園、高速事故現場等地圖輪替。

殭屍模式部分，玩家將前往位於黑暗乙太、被火山與烈焰包圍的日本戰國風城堡「赤惑之城」，面對手持鬼棒、能操控雷電的惡鬼等新敵人。

《決勝時刻：現代戰域》也會推出小隊軍火之王、不死戰士四人組隊等限時玩法，並讓復生島換上更符合夏季氛圍的明亮場景。《決勝時刻：黑色行動 7》第4賽季再起將於6月26日推出。

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