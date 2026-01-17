《中華一番》作者突宣布暫停連載　因主角小當家之死陷創作困境

日本經典料理漫畫《中華一番！》作者小川悦司宣布，續作作品《中華一番！極》自1月16日起暫停連載，預計於1月30日恢復更新。在此次休刊前，他早前曾透露因主角劉昴星（小當家）在劇情中死亡，坦言陷入創作瓶頸。



在《中華一番！極》第182話中，主角劉昴星於賭命料理對決中落敗，面臨死亡命運，並跟朋友道別。但原來此並非作者的精心安排，小川悦司於去年12月31日在社交平台X（前稱Twitter）上透露，在連載滿30週年的2025年，故事安排主角在料理對決中落敗並被賜死，他對此發展感到意外，甚至曾求助人工智能（AI）尋求後續劇情建議，但未獲滿意方案。

2026年1月16日，作者小川悦司在X上宣布暫停連載《中華一番！極》（X@Ogawa_Etsushi）

他當時表示正在思考其他發展方向。事隔約15天，作者於15日透過X正式宣布暫停連載，預告要至1月30日恢復連載，屆時將同時發布第193話〈愛的「歸結」〉與第194話〈少年時代的面容〉。

《中華一番！極》自2017年開始連載，故事風格較原作更為嚴肅黑暗。此次主角死亡的情節引發讀者廣泛討論，許多網友在作者宣布休刊後留言表示「小當家死了崩潰了」、「作者想破頭了」、「不知道怎麼復活」。