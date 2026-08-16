《鬼滅之刃》無限城篇第二章推測！黑死牟大戰揭曉　崩塌迎終局？

《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》距離電影上映也將近一年。隨著官方確認第二章已投入製作，不少粉絲開始討論下一部劇場版究竟會改編到哪個段落？如果依照原作漫畫節奏推進，第二章很可能會成為整個《無限城篇》情緒最沉重、戰鬥最慘烈的一章，不僅會迎來多場關鍵決戰，更有機會停在讓全場觀眾震撼不已的經典斷點。



承接第一章結尾，第二章預計將率先聚焦「上弦之貳」童磨戰的最終決戰。胡蝶忍犧牲後留下的伏筆將全面回收，香奈乎與嘴平伊之助攜手迎戰童磨，展開復仇之戰。

如果依照原作漫畫節奏推進，第二章很可能會成為整個《無限城篇》情緒最沉重、戰鬥最慘烈的一章。（ufotable）

《鬼滅之刃》無限城篇第二章推測內容：

除了香奈乎施展「彼岸朱眼」迎來高光時刻之外，伊之助的身世也將進一步揭曉，包含母親的過去都會隨著劇情公開，而胡蝶忍早已埋下、以自身作為毒餌的計畫，也將在這場戰鬥中徹底發揮作用，成為擊潰童磨的重要關鍵。

在童磨戰落幕後，劇情重心預料將轉向整個《無限城篇》規模最大、也是許多漫畫迷公認最精彩的黑死牟之戰。身為「上弦之壹」的黑死牟，將同時迎戰岩柱悲鳴嶼行冥、風柱不死川實彌、霞柱時透無一郎，以及玄彌四人，戰鬥中不僅有柱接連開啟斑紋，也將陸續展現赫刀與通透世界等能力，將鬼殺隊以凡人之軀挑戰最強惡鬼的絕望感推向巔峰。

除了激烈戰鬥之外，黑死牟篇最令人期待的另一大看點，便是繼國兄弟塵封數百年的過往。電影若依照漫畫鋪陳，很可能會穿插大量回憶，揭露傳奇劍士繼國緣一與兄長繼國巖勝之間的悲劇命運。巖勝因無法超越天賦異稟的弟弟，內心逐漸被嫉妒吞噬，最終選擇墮落成鬼，也讓黑死牟成為《鬼滅之刃》中最具悲劇色彩的反派之一。

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至於第二章最終會停在哪裡，也成為粉絲討論焦點。許多人推測，劇場版很可能會在三大上弦相繼倒下後迎來高潮，無慘正式現身並殺害珠世，憤怒的愈史郎則與無慘展開對無限城控制權的攻防。

隨著整座無限城衝破地面、開始崩塌，戰場也將正式轉移到夜晚的地表，鬼殺隊殘存戰力終於與完全體無慘正面對峙，為最終決戰揭開序幕。

目前官方尚未公布《鬼滅之刃 無限城篇》第二章的正式劇情內容，因此上述發展皆是根據原作漫畫進度所做的推測。不過若動畫維持漫畫節奏，第二章勢必將涵蓋童磨決戰、黑死牟死戰以及繼國兄弟的悲劇真相，最後再以無限城崩塌、全面決戰正式展開作為結尾，無疑會成為整個《鬼滅之刃》系列最震撼、也是最催淚的一部劇場版。

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