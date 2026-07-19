Cyberpunk: Edgerunners 2秋季Netflix開播！駭客D設定注定被虐

TRIGGER（扳機社）近日於Anime Expo 2026舉辦《Cyberpunk: Edgerunners 2》特別座談，製作團隊不只搶先分享首集試映後的反應，也進一步公開四位全新主角的角色設定與設計祕辛。其中最讓粉絲在意的，莫過於導演五十嵐海親口證實：新主角之一、帥氣駭客「D」，從企劃初期就已經被決定要遭遇大量悲慘事件。



從大衛的單一路線，轉向白日版夜城群像劇

相較於前作《Cyberpunk: Edgerunners》主要圍繞大衛的視角展開，《Cyberpunk: Edgerunners 2》將把鏡頭拉得更廣，以多名角色的觀點描繪夜城中的不同生存方式，打造更偏向群像劇的敘事結構。

《Cyberpunk: Edgerunners 2》將把鏡頭拉得更廣，以多名角色的觀點描繪夜城中的不同生存方式，打造更偏向群像劇的敘事結構。（TRIGGER）

製作人兼編劇大塚雅彥表示，這次的視野比前作更加寬廣，視覺部分也刻意與前作形成對比。過去大家對夜城的印象多半是霓虹閃爍的夜晚，但本作將加強「白天的夜城」氛圍，背景美術也花了大量心思研究白日光線下的城市樣貌。

五十嵐海則透露，團隊不想只是重複前作的成功公式，因此在角色外型上導入更多90年代動畫味道，刻意讓角色呈現出有些不協調、甚至與城市格格不入的異質感，藉此表現他們在夜城中掙扎、被排擠與逐漸失控的狀態。

《Cyberpunk: Edgerunners 2》多角色介紹：

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為了虐他，先把「D」設計成帥哥

四位新主角之中，首先公開的是來自蛇族的網路駭客「D」。他背負著向毀滅自己部族的兇手復仇的執念，也是目前設定上最有《火影忍者》佐助既視感的角色之一。五十嵐海透露，除了電影迷少年羅曼以外，其餘角色在設計初期都被賦予各自的「詛咒」，再將這些內在創傷與扭曲感投射到外型之中。

至於D的設計概念更是直接，因為團隊從故事開端就決定要讓他遭遇許多殘酷事件，所以導演認為：「既然要欺負他，就得先讓他長得夠帥。」大塚雅彥也笑稱，D應該是五十嵐海最有感情的角色之一，自己在撰寫劇本時甚至多少參考了導演的想像，沒想到最後完成的角色設計比預期還要更加俊美。

「羅曼」用真實攝影機，記錄充滿幻舞的夜城

第二位主角「羅曼」是一名熱愛電影的少年，在幻舞盛行的夜城裡，他卻執著於拍攝真正的影像、尋找屬於現實的電影感。

五十嵐海表示，羅曼是四人當中最希望觀眾能以「平視」角度看待的角色，因此也是反覆修改設計稿最多的一位。就連他手上的攝影機也大有來頭，原型取自Sony在2000年推出的經典DV攝影機VX2000，並再進一步改造成符合夜城世界觀的版本。

大塚雅彥則補充，羅曼早期其實戴著眼鏡，而自己本身也很喜歡電影，因此對這名角色格外有感情。

「塔莉雅」是導演最愛的90年代暴力系女主角

第三位主角「塔莉雅」隸屬於夜城黑幫，她最引人注目的特徵，便是極具90年代動畫感的特殊髮型，以及像是進氣口般突出的瀏海設計。

五十嵐海表示，塔莉雅的設計線條主要參考貓科動物，兩條辮子就像尾巴，而前方的髮型則像是賽車或機械上的進氣口。他也坦言，自己很喜歡過去動畫裡那些動不動就揍人的強勢女主角，因此也把那股帶點暴力、帶點野性的90年代女主角魅力放進塔莉雅身上。

大塚雅彥則透露，自己當初直接請導演「照你最喜歡的風格去設計」，看到初稿時便立刻感受到濃濃的五十嵐海個人趣味，不過實際看見角色動起來後，也認為塔莉雅的魅力非常驚人。

傳奇老兵「微坷」被奪走義體，卻仍無法放下過去

第四位主角「微坷」則是過去曾被稱為「King」的傳奇邊緣行者，如今已是一名年長男子，他的設定也是「詛咒」概念最直接的一個案例。

微坷曾經是靠著滿身義體在夜城叱吒風雲的人物，卻因神機錯亂，被迫剝奪大部分義體。即使如此，他身上依然殘留著少量改造痕跡，象徵他對過去力量、身分與義體生活的依戀。

大塚雅彥表示，微坷是CD PROJEKT RED團隊特別重視的角色之一，也期待這位少見的「中老年動畫主角」能在播出後獲得觀眾喜愛。

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今石洋之操刀OP分鏡，90年代靈魂一路延伸到配樂

除了角色以外，《Cyberpunk: Edgerunners 2》的片頭動畫同樣集結扳機社頂級陣容。前作導演今石洋之將負責本作OP的分鏡，而五十嵐海、吉成曜、雨宮哲、石崎壽夫等扳機社核心動畫師也都參與原畫製作。《Cyberpunk: Edgerunners 2》將於今年秋季於Netflix正式開播，共計十集。

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