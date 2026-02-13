《鬼滅之刃》蛇柱聲優鈴村健一確診「適應障礙」　宣佈已全面停工

51歲的日本配音員鈴村健一曾為許多人氣角色獻聲，包含《鬼滅之刃》的「蛇柱」、《銀魂》的沖田總悟等。



2024年他一度因身體狀況不佳而休養，未料2025年2月12日宣布被診斷有「適應障礙」，再度進入休養狀態。

51歲的日本配音員鈴村健一因被診斷有「適應障礙」，再度進入休養狀態。（X@鈴村健一）

經紀公司證實罹適應障礙 鈴村健一全面停工專心休養

日本聲優公司INTENTION2月12日透過官網對外公告：

衷心感謝各位一直以來都屋暖支持鈴村健一。不過敝公司藝人鈴村健一身體狀況持續不佳，被醫師診斷出患有『適應障礙』。根據醫生的診斷結果，他目前暫時會專心靜養。之後會以藝人的康復放在最優先順位，重啟活動的相關事宜將另行報告。

對於造成相關人士跟粉絲的擔心與困擾，公司也深表歉意。

鈴村健一2024年5月就曾因身體狀況不佳而宣布休養，不過2024年7月就宣布回歸。鈴村健一配音過的人氣角色眾多，包含《機動戰士高達SEED DESTINY》主角真飛鳥、《銀魂》沖田總悟、《鬼滅之刃》「蛇柱」伊黑小芭內、《幻影籃球王》紫原敦、《銀河英雄傳說 Die Neue These》的楊威利等。鈴村健一同時也跨足演藝圈，主持許多廣播節目。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】