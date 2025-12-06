《鬼滅之刃》電影全球熱映　Sony如何憑藉「IP戰略」超越迪士尼？

《鬼滅之刃》動畫電影系列（下文簡稱「鬼滅系列」）的最新作品在日本國內外掀起觀影熱潮。該系列作品不斷刷新票房紀錄，屬於現象級IP（Intellectual Property，智慧財產權）。按照索尼集團的戰略，索尼力圖憑此站上全球動畫產業之巔。



文：中山淳雄（娛樂業社會學者，著有《角色強國日本 鯨吞世界的IP力量》、《創作者仙境 奇妙國度的娛樂革命與Z世代的動態身份認同》（2024年），以及《應援經濟 虛擬黃金地帶如何改變娛樂的未來》（2021年）等）

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》在全球多個國家與地區上映，且不斷在各地有破紀錄的成績。（《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》劇照）

日本超過7成影院在首映日放映

2025年7月18日，《鬼滅之刃 無限城篇》開始公映。這是鬼滅系列時隔近5年的又一部劇場版作品，也是日本歷史上票房最高的《鬼滅之刃 無限列車篇》（2020年10月公映）的續作。日本全國約有590家電影院，其中443家（約75%）在首映日放映了該片。

據稱，美國環球影業出品的《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）原定於同期在日本上映，為避其鋒芒而推遲了檔期。在公映後僅31天時，票房收入就達到了257億日圓（約合12.8億港元），約2000萬人觀影，很快就可超過前一部作品400億日圓（約合19.9億港元）的票房收入。

熱門電影公映後的票房收入（nippon.com授權使用）

鬼滅系列或將超越吉卜力？

鬼滅系列正在以種種形式刷新日本影史紀錄，目前最大的關注點是其能否奠定日本「國民動畫」的地位。迄今為止，日本劇場版動畫電影單一系列票房冠軍是憑藉28部作品拿下1347億日圓（約合66.9億港元）票房收入的《名偵探柯南》。

而長期以來被冠以「國民動畫」稱號的，是在1984年以來的大約40年間，以24部作品征服無數觀眾的吉卜力工作室的作品系列，票房總收入達到1687億日圓（約合83.7億港元）。吉卜力作品系列的觀影總人數達到1.2億人，這個數字可以算是「國民動畫」的一個衡量標準。

日本生產性本部發佈的《2024休閒白皮書》顯示，日本全年觀影人數共3130萬人。而《鬼滅之刃 無限列車篇》的觀影人數為2897萬人，相當於2024年日本全年觀影人數的9成多。加之，透過電視免費收看的人數估計是付費觀影人數的兩倍，可以說，鬼滅系列的觀眾基礎足以超越吉卜力了。

上世紀70年代到90年代，日本本土電影市場長期處於低迷狀態。正是吉卜力工作室確立了「劇場版動畫」這一電影類型，才重新啟動了日本本土電影產業。日本1958年的觀影人數達11.2億人，此後持續減少，直到1997年觸底回升。其中這一年上映的《魔法公主》之貢獻尤為重大。

自此，吉卜力的系列作品勢如破竹，隨著電影院復興潮，將觀眾拉回電影院，並逐漸培養了人們在春假、黃金週、暑假等長假期間「全家一起看電影」的習慣。在日本影史上，只有吉卜力成功開創了這樣的文化時代，而今鬼滅系列正試圖重新書寫。

故事的舞台是一座仿佛延伸至世界盡頭的立體結構無限城，戰鬥場景呈現出壓倒性的速度感，精雕細琢的視覺效果達到了前所未見的程度。片長達2小時35分鐘，卻絲毫不給人冗長難耐之感，從頭到尾都牽動人心，甚至連孩童都看得淚流滿面。

《鬼滅之刃 無限城篇》為3部曲，預計後兩部續作的票房收入將達800億日圓（約合39.7億港元），觀影人數超6000萬人。不難想像，待後兩部上映，將再度掀起「鬼滅熱潮」。吉卜力奠定的日本動畫影史必將被重新書寫。

人氣一騎絕塵

調查公司GEM Partners持續追蹤調查動畫、遊戲、角色、音樂、電影等文化產品的最新粉絲數量。對比日本頂級文化產品可以看出，在2020到2022年間，鬼滅的人氣尤為突出。

各文化產品的粉絲數量（nippon.com授權使用）

2022年初，鬼滅的粉絲數量為430萬人，而2020年末《鬼滅之刃 無限列車篇》上映時可能超出這個數字。2023年春和2024年春，電視動畫版《刀匠村篇》《柱訓練篇》分別播出時，粉絲數量均超過了200萬人，大受歡迎。

此次新作《鬼滅之刃 無限城篇》上映，該數字有望再創高峰。但今非昔比，如今參與競爭的文化產品變多了。「名偵探柯南」、「吉伊卡哇」等的粉絲規模也每年都在穩步擴大，鐵桿粉絲數量持續增加。

中國成為票房突破千億日圓的關鍵

鬼滅在日本國內已經坐穩首位，在國外能受到多大程度的歡迎或將是其成長的試金石。

自8月中旬起，《鬼滅之刃 無限城篇》相繼在印尼、香港、馬來西亞、泰國、越南上映，各地票房均超過了300萬美元（約合2336萬港元）。目前，包括美洲、大洋洲的在內，該片已在超過80個國家和地區決定上映。此前的《鬼滅之刃 無限列車篇》在疫情期間上映，當時海外票房收入為1.2億美元（約合9.3億港元），此次新作在海外市場也超過前作幾無懸念。

在中國，早前該片雖因戰鬥場面等問題暫未正式上線，但在視訊網站嗶哩嗶哩（Bilibili）舉辦的「BiliBili World」大型線下嘉年華活動中大獲好評，其人氣已經得到了充分驗證。

2023年和2024年，新海誠執導的《鈴芽之旅》和宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》在中國分別獲得了8億元和7.9億元人民幣的票房，已成為日本動畫電影的重要市場。如果《鬼滅之刃 無限城篇》能夠在院線正式上映，或許能夠超過前述兩部作品。那樣的話，該片的全球總票房突破1000億日圓大關也就不足為奇了。

索尼集團全球戰略的核心

鬼滅系列由索尼音樂娛樂公司（SME）旗下子公司Aniplex出品，並負責全球發行和推廣。該公司始終與索尼集團（原索尼公司）的全球戰略保持同步發展。

曾任索尼會長的大賀典雄主導收購了美國CBS唱片公司（現SME）和美國哥倫比亞電影公司（現索尼影視娛樂公司，SPE），並開發了PlayStation遊戲機等。受迪士尼動畫的觸動，他在SPE創立了動畫製作部門，那就是Aniplex的前身。這家新興動畫公司一度處於虧損狀態，直到《鋼之鍊金術師》（2003年）爆火。此後，又推出了廣受歡迎的《FATE》《魔法少女小圓》等系列，最終憑藉鬼滅系列一躍成為日本動畫產業的領頭羊。

上世紀90年代後期，美國迪士尼公司的動畫和真人電影業務一度低迷。進入本世紀，透過收購皮克斯（2006年）、漫威（2009年）、盧卡斯影業（2012年），在本世紀第2個20年連續推出多部大熱作品，實現了復興。其中，皮克斯儘管是CG動畫產業的開山鼻祖，彼時也不過是一家小公司，透過和迪士尼聯手，其《反斗奇兵（玩具總動員）》系列的票房收入實現了驚人的成長：1995年4億美元（約合31.2億港元），1999年5億美元（約合38.9億港元），2010年10億美元（約合77.9億港元），2019年10億美元。如今，皮克斯已經成為迪士尼的核心支柱。Aniplex的發展軌跡和皮克斯高度重合，儼然就是「索尼集團的皮克斯」。

在全球佈局IP業務的索尼集團把鬼滅系列作為其全球戰略的軸心，意欲「超越迪士尼」。倘若鬼滅系列持續保持強勁的趨勢，或許這個願景並非痴人說夢。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】