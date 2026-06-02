海賊王跨越22年的奇蹟　羅賓重逢恩人　網民聽神級插曲秒喊爆

如果你是追了《ONE PIECE海賊王》十幾二十年的忠實粉絲，5月24號這天晚上，你看完最新推出的動畫第1163集，絕對哭爛！



草帽海賊團的妮歌羅賓，在現實世界過去將近20年的這天，終於與當年改變她一生的恩人、巨人族前海軍中將「哈古華爾．D．沙烏羅」重逢。這場跨越22年的奇蹟再會，不僅讓台日兩地，東映動畫這次還祭出最致命的「回憶殺」，就是找回26年前的初代片尾曲歌手獻唱專屬插曲。大家先準備好紙巾再繼續往下看吧！

最新推出的《海賊王》動畫第1163集，絕對哭爛！（YouTube@ONE PIECE公式）

跨越22年的重逢！《海賊王》羅賓、薩烏羅相擁哭爆

這不是童年，不然什麼才是童年？還記得當年在最絕望、最痛心的「奧哈拉事件」中，年幼的小羅賓失去了家鄉、母親與所有的歷史學者，在漫天烈火裏，薩烏羅為了保護她而慘遭青雉冰凍、生死未卜。那時候，他看著哭到泣不成聲的小羅賓，留下了海賊王歷史上最溫暖也最沉重的一記預言：「大海是很寬廣的，總有一天，你一定會遇到願意保護你的夥伴！」

羅賓沙烏羅跨越22年的重逢▼▼▼

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也因為這句話，成了羅賓背負著世界政府「惡魔之子」巨大惡意、在黑暗中獨自逃亡大海上唯一的微光。直到她在司法島聲嘶力竭地喊出「我想活下去」，直到她真正把生命交給了草帽海賊團。這場重逢之所以讓人起雞皮疙瘩，是因為薩烏羅當年的預言，在現實世界20年、動畫時間22年後，真真實實地在她眼前實現了：她沒有孤單地死在大海上，而是帶著一群願意為她向世界宣戰的夥伴，回到了恩人面前！

東映祭出最致命回憶殺！初代歌手時隔26年驚喜回歸

如果只是重逢，可能還撐不起「神級回歸」的稱號，但東映動畫這次直接特別邀請到1999年演唱《海賊王》第一首片尾曲《memories》以及第二首片尾曲《RUN!RUN!RUN!》的傳奇歌手：大槻真希（大槻マキ）回歸！

她為這集量身打造並演唱了專屬插曲《世界はひとりじゃなかった》（世界並非孤單一人）。這集播出後根本是「對長年陪伴本作粉絲的最高敬意與最有誠意的回饋」。

歌名《世界並非孤單一人》完美扣合了羅賓的後半生。（YouTube@ONE PIECE公式）

當大槻真希那充滿故事感的歌聲一下去，大屏幕畫面開始瘋狂穿插羅賓過去悲慘逃亡的童年、孤獨無助的背影，再瞬間切換到她加入草帽團後，和路飛、卓洛、娜美他們一起大笑、一起冒險的點滴。歌名《世界並非孤單一人》完美扣合了羅賓的後半生，看完動畫後大家紛紛直呼：

這歌聲一出來，眼淚根本是用噴的！

動畫播畢後，官方也無預警在YouTube釋出特製紀念MV與數碼單曲發行，瞬間在社群造成現象級的討論，滿滿哀嚎「從初代歌手聲音出來那秒就開始大哭」。

不過，最懂粉絲的依然是尾田老師！動畫後半段草帽一行人得知薩烏羅還活著的消息時，那副「集體爆哭到五官變形」的超醜怪表情和逗趣反應，讓網民笑稱：「原本超感動，後面看到這群笨蛋哭成那樣直接笑噴」、「海賊王完全沒變！就是這種又哭又笑的經典浪漫才對味！」

跨越20年的重逢，童年回憶瞬間湧上，身為老粉絲，這集絕對值得你加入收藏清單，反覆刷個十遍都不夠！

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