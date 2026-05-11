《海賊王》全球人氣投票進入白熱化！前5名僅有1人不是草帽團成員

隨著《ONE PIECE》（海賊王）邁入連載後期，官方也再度舉辦了全球人氣投票「WT100（WORLD TOP 100）」活動，這是該作第二屆的全球人氣投票，目前投票活動已正式進入白熱化階段，依舊以「草帽三巨頭」佔據排行榜前三名。



這一次的投票規模空前，總計超過1,567名角色進入候選名單，從東海初登場的小人物，到新世界翻雲覆雨的強者，都有機會被重新看見。投票方式非常簡單，無論是透過官方網站、App，還是實體店鋪與明信片投票，粉絲每天都能為自己心中的「第一名」累積支持。

全球人氣投票「WT100（WORLD TOP 100）」前半程排行：

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投票網站：

https://onepiecewt100-2026.com/zh-hant/



前五名僅有一人不是草帽團成員！

目前官方已公開中間排名，前半程的排名已確定，而前五名僅有第五名不是草帽海賊團的一員：

第一名：蒙其·D·魯夫

第二名：羅羅亞·索隆

第三名：賓什莫克·香吉士

第四名：娜美

第五名：托拉法爾加·D·瓦特爾·羅

第六名：妮可·羅賓

第七名：波特卡斯·D·艾斯

第八名：費加蘭德·傑克

第九名：美音

第十名：多尼多尼·喬巴

第十一名：波雅·漢考克

第十二名：洛克斯·D·吉貝克

第十三名：唐吉訶德·羅希南特

第十四名：薩波

第十五名：克洛克達爾

第十六名：騙人布

第十七名：大和

第十八名：培羅娜

第十九名：羅布·路基

第二十名：布魯克

第二十一名：洛基



未列入前21名的草帽海賊團其他團員佛朗基排名第26，吉貝爾排行第30。本屆《ONE PIECE》全球投票活動，每位粉絲每天都能投出一票，並於日本時間每日0:00重置。而投票將於6月11日23:59（日本時間）正式結束，並將於8月的《ONE PIECE DAY ’26》進行公布。

另外，本次排行前50名的角色將會在《ONE PIECE 卡牌》（OPCG）中推出全新卡牌、前30名則會由尾田榮一郎繪製全新插畫，並被應用於各式周邊商品中、前15名的角色則會在2027年播出的《ONE PIECE》動畫中的過場動畫（過場動畫是指動畫時、廣告前後的短片）中出場。

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