Switch 2薩爾達傳說時之笛重製11月登場！德庫樹首次配全語音

薩爾達傳說：時之笛 重製版是任天堂以當代技術標準對這部遊戲史里程碑作品所進行的深度重構，計劃於2026年11月5日正式登陸Switch 2平台。



近日，部分媒體受邀赴任天堂歐洲總部，率先體驗了本作在新平台上的實際表現。試玩反饋高度一致：整體完成度與藝術水準令人信服，若最終成品能延續當前品質，其市場地位與文化影響力將足以與同期最受期待的頂級作品展開正面比肩。

《薩爾達傳說 時之笛》介紹影片（YouTube@Nintendo）

《薩爾達傳說：時之笛 重製版》官方宣傳畫面▼▼▼

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本次演示涵蓋少年林克與成年林克兩條主線片段。科奇里森林（Kokiri Forest）的場景呈現尤為突出——空氣中的微塵浮動、植被隨風起伏的自然律動、水面折射與流動的物理細節均達到全新高度；地圖結構嚴格遵循原作佈局，僅對少數建築位置作出合理化微調。

德庫樹長老（Great Deku Tree）不僅在美術層面全面升級，更首次加入完整語音演繹；而林克依然沿用標誌性的無台詞設計，僅保留原版中那聲熟悉的吶喊，確保敘事氣質與情感基調始終如一。

所有地牢敵人的模型、動作邏輯與打擊感均經過重新製作，配合優化後的鏡頭系統與操作響應，戰鬥節奏流暢清晰，兼顧老玩家的情懷與新玩家的操作友好性。

海拉魯平原的光影系統展現出細膩的時間演算能力，黃昏時分天光漸染、大地泛金，氛圍營造極具沉浸感；海拉魯城堡區域則實現結構性擴展——新增多條可探索巷道、大量可自由進入的民居建築，以及功能更豐富的商店系統，其中嵌入若干輕量互動小遊戲，增強世界真實感。森林神殿在保留原有幽邃壓抑氣質的基礎上，通過精準的明暗控制與動態陰影強化空間張力，戰鬥反饋亦獲得一致好評。

此次重製並非僅限於畫質提升的表面更新，而是以現代開發理念對經典內核的一次完整轉譯——它忠實還原了玩家記憶深處那個理想化的時之笛，同時證明其核心玩法框架在當下依然具備強勁的生命力與普適性。需要指出的是，目前所見仍為階段性試玩內容，最終品質有待完整版本發布後全面驗證。

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