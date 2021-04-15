撰文：林卓恆
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【遊戲王／日本／人妻／網拍】最近有一位日本人妻將老公多年的遊戲王卡收藏以1 円起標在網上拍賣，原來是要報復老公出軌，引起網民熱烈討論，最終更以天價成交。
是次拍賣的遊戲王卡不少是全新而且未開封的，換言之買家並不知道盒內包含哪些卡。（網上圖片）
最近日本拍賣網站Yahoo拍賣有一件貨品，是日本人妻將丈夫的多年遊戲王收藏放售，因特別的出售原因而受日本網民廣泛關注，拍賣最後以2千萬日圓成交。按圖放大日本人妻拍賣老公遊戲王收藏事件經過，以及為何這批卡競價一度高達８千萬日圓👇👇
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早前一位遊戲王卡片收藏家的住宅遭到爆竊，據報損失超過1億日圓（約700萬港元）。
按圖放大事件詳細及犯人找出受害者住址的手法👇👇
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