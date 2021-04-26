想在《GTA5》做基拉？玩家實測盡量不殺爆機　最少仍取幾多條命？

撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-04-26 15:00

一位《GTA5》玩家試圖在遊戲中當個佛系玩家，除了劇情需要，否則一律不殺生。想要看看到最後破關的時候，會需要殺多少人的「最小值」才能破關。結果發現，必須掛掉的遊戲人數高達726人。

這款Rockstar的大作，遊戲背景充滿犯罪、主角本身也不是什麼道德良好的角色，似乎在某些情況下，殺人可能只是唯一的解決方案。即使玩家試圖以最少的流血來進行任務，似乎也沒辦法挽救這些角色的生命。

Reddit玩家u/TK-576他就披露了這個嘗試，在遊戲中，他使用隱身術避免不必要的槍戰並且一被發現就會逃跑，甚至在開車穿過街道時還注意不要撞到任何人。

不過，最終他統計了遊戲的進展需要多少殺戮，必要死亡的總人數高達726人。其中，在遊戲的三個可玩角色中，有抱負的黑幫老大佛蘭克林以295個必要人數數量最多、精神不穩定的崔佛以258個死亡人數排在第二位，而退休的罪犯麥可則只結束了172條生命。而且，其中還有三人合力幹掉的Devin Weston。

由於《GTA》系列經常引起爭議的暴力性質，《GTA 5》中的這些反英雄個個都是殺神也並不至於讓我們感到震驚。更何況，726這個數字還是這三人已經「佛心」盡量不殺生的結果了，你不難想像，如果是正常的時候，他們對於任何的敵人、NPC進行的屠殺人數會是這個的幾倍。

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