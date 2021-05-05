Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）2.0更新加入了外觀裝備，各位獵人終於擺脫了混裝外表混亂的枷鎖，可以任意配靚裝。而當中最令人注目的當然是女獵人的各式衣裝，最近有位日本紳士かみむー就分類評價了可愛系及性感系TOP5最佳衣裝，一齊參考下：