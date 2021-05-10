撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-10 18:42

【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8／PS4／PS5／PC】萬眾期待的Biozahard生化危機系列最新作《Resident Evil 8》已經推出，《香港01》科技玩物頻道現奉上遊戲攻略。遊戲有不少收集元素和隱藏寶物，以下為迷宮及金屬球的位置。

遊戲中有4個迷宮，需要4個相應的金屬球才能啟動；解開迷宮之後可得到寶物，對財政有很大幫助。

👇👇按圖放大：Resident Evil 8四個迷宮及相應金屬球位置👇👇

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Resident Evil 8有一個簡單的料理系統，收集食材後在商人處製成料理就可獲得永久強化能力，類似生化危機4中紅藍綠草調合後再使用就可提升生命上限。

👇👇同場加映：Resident Evil 8極品肉類、魚肉位置一覽👇👇

Resident Evil 8有一個簡單的料理系統，收集食材後在商人處製成料理就可獲得永久強化能力，類似生化危機4中紅藍綠草調合後再使用就可提升生命上限。

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