《烙印戰士》格斯大劍影響動漫界　細數FFVII高達死神15位大劍士

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-21 17:15

《烙印戰士》主角格斯使用巨劍殺敵，其形像影響日本動漫遊戲界深遠，比如《FF VII》古蘭特就影響有「黑之劍士」的影子，以下15位背上大劍戰鬥的動漫刀手、連高達都有，你記得幾多個？

「重劍無鋒，大巧不工」

不知《烙印戰士》已故作者三浦建太郎有否看過《神鵰俠侶》，格斯跟楊過一樣斷了左臀，單手使用比身高更長的巨型鈍劍，以強勁臂力硬生生將對手「爆開」，成為「黑之劍士」格斯的招牌形象。

格斯以驚人臂力揮動斬龍大型，人稱黑之劍士。（《烙印戰士》圖片）

《烙印戰士》中格斯使用巨大重劍，一個極具氣勢的跨頁，一記使出全力的揮劍，就將巨大的對手一刀兩斷，不單只霸氣十足，又表達到格斯恨辣的戰鬥風格。作者更強調大刀並非甚麼神兵利器，全靠格斯日夜操肌，幾乎是將對手硬生生爆開，乎與角色一份「命硬打不死」的個性。

《神鵰俠侶》楊過早在1960年代已經將無鋒大刀架在背上浪跡天涯，不過《烙印戰士》應該沒參考過金庸名作，純屬巧合。（TVB《神鵰俠侶》劇照）

《神鵰俠侶》楊過早在1960年代已經將無鋒大刀架在背上浪跡天涯，不過《烙印戰士》應該沒參考過金庸名作，純屬巧合。（TVB《神鵰俠侶》劇照）

而日本動漫遊戲界，則深受1989年創刊的《烙印戰士》影響，在「黑之劍士」格斯出現之後，就愈來愈多角色背上「大劍」戰鬥，不知你又記得幾多個？

15位使用大劍的動漫角色／機械人

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《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。😭😭😭😭😭

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留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。另外，今次揀選了10位女角的靚靚Cosplay圖，代替動畫截圖。

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原文：高達U.C.系列10位死得最慘烈女性角色 4位與天煞孤星阿寶有關