撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-04 18:07

【E3／PS5／Switch／Xbox／Sony／任天堂／微軟】一年一度的機迷盛事E3電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo）將於6月12日開始，官方剛釋出了今次的發布會時間表，以下為時間表整理和發布內容／小道消息預測。

去年的E3因為疫情關係最終取消，今年的E3則如同許多其他發布會一樣轉為網上形式，以下為時間表（僅列出主要廠商的發布）；官方釋出直播連結後會在本文更新。

香港時間 6月13日 01:00am：Ubisoft／Gearbox Entertainment

按圖放大發布內容預測👇👇

香港時間 6月14日 01:00am：Microsoft Xbox & Bethesda／SQUARE ENIX／Back 4 Blood

按圖放大發布內容預測👇👇

香港時間 6月14日 11:00pm：Razer／Capcom／Take-Two Interactive

按圖放大發布內容預測👇👇

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香港時間 6月16日 12:00am：Nintendo’s Nintendo Direct and Nintendo Treehouse: Live／BANDAI NAMCO

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