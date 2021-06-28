緋紅結繫Scarlet Nexus攻略｜動畫連動特典領取教學 獨特外觀裝備

撰文：林卓恆
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【緋紅結繫／Scarlet Nexus／PS4／PS5／PC／Xbox】Bandai的卡通渲染風格動作遊戲《緋紅結繫》Scarlet Nexus已經推出，以下為動畫連動特典領取教學。
《Scarlet Nexus》緋紅結繫一個特別之處是遊戲和TV動畫同步開播，而且在遊戲會和動畫有特別連動，玩家可在遊戲中領取相關特典。
按圖放大緋紅結繫Scarlet Nexus動畫連動特典領取教學👇
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