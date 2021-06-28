緋紅結繫Scarlet Nexus攻略｜羈絆系統解說及提升同伴好感度教學

遊戲動漫
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【緋紅結繫／Scarlet Nexus／PS4／PS5／PC／Xbox】Bandai的卡通渲染風格動作遊戲《緋紅結繫》Scarlet Nexus已經推出，以下為羈絆系統解說及提升同伴好感度教學。

遊戲設有羈絆系統，與同伴加深羈絆後可獲得額外技能等各種好處，盡快提升羈絆的話可使戰鬥壓力減低，同時也可從支線劇情了解更多同伴們的互動和故事。

按圖放大緋紅結繫Scarlet Nexus提升好感度教學

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