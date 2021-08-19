大家有無發過預知夢呢？日本漫畫家Tatsuki聲稱自己的夢有預知能力，她將夢見的災難畫成漫畫《我所看到的未來》，結果神預言「311日本大地震」。Tatsuki更加預言過今年8月20日富士山火山噴發！希望不會是真的！超緊張！



日本漫畫家Tatsuki所畫的《我所看到的未來》成功神預言311日本大地震。（《我所看到的未來》漫畫封面）

1999年出版 神預言311大地震

Tatsuki未出漫畫之前，就多次發過預知夢，夢境在現實生活發生。1975年，她開始記錄夢境內容，雖然好難提供特定的年份和細節，不過為了警剔世人，Tatsuki將1985年至1999年所發過的夢境，一一畫成漫畫《我所看到的未來》，亦在1999年出版！

原本漫畫出版多年都未受關注，直至2011年3月11日出現「311大地震」！日本網民終於發現這本早在12年前出版的漫畫，竟然成功預測了多個事件。由於漫畫已經絕版，結果這本漫畫在二手市場上，都抄賣到20萬日元以上！

Tatsuki早就夢見311大地震的災難畫面。這是是規模高達9.0的海溝型地震，摧毀民眾家園，也帶走許多寶貴生命。（日本媒體《時事通訊社》「東日本大震災１００枚の記録 写真特集」）

5的定律 預言成真

Tatsuki的預知夢境，與現實發生的相距時間，不約而同是5、10、15、25的日子或者年份，具備時間性的定律，而大事總愛發生在15日或15年後。不過Tatsuki預言的準確性一直被網民質疑，《我所看到的未來》的預知夢是真是假，實在無從稽考。到底預知夢可信嗎？

《我所看到的未來》總共有15個預知夢境，命中率極高，直至今日已經應驗了12.5個夢境。為何是0.5個夢境成真？未成真的2個預知夢又是怎樣？Tatsuki有10個預言最廣為人知，這些預知夢境都是與社會、國際有關的大事！

皇后樂團主音Freddie Mercury（網上圖片）

【夢境1：Queen主音歌手去世】

漫畫未出版前，Tatsuki發了第一個極為震撼的預知夢，1976年11月24日Tatsuki夢見電視新聞報導皇后樂團主音Freddie Mercury死於流行性病毒！結果15年後同一日子，Freddie Mercury因為愛滋病引發的支氣管肺炎而去世。

富士山大爆發？漫畫家Tatsuki 10大預言【點圖放大】

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