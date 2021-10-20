日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂預定 2021 年 10 月 28 日在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，《機戰》系列 30 周年紀念作的《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），自上周五公開遊戲體驗版下載後，想必一定有許多玩家開始進行遊戲體驗了吧。



在這次的遊戲中，除了之前玩家們所熟悉的機體強化改造外，與之前最大的差異，就在於遊戲中加入了 AOS 母艦強化養成的改造要素。透過 AOS 母艦強化養成，可以為玩家們帶來各式各樣的 BUFF 效果（如入手的駕駛員經驗值、PP 點數與母艦改造用 MxP 點數 1.1 倍加成、遊戲內射擊／格鬥武器的威力加強等等）

▼▼▼這位玩家利用MxP轉化器，花了8小時、 4,655回合用勇者警察跑來跑去達成母艦AOS完全解鎖，有興趣的朋友也可以參考試試看......圖中也有所有全解鎖獎勵，疑似有劇透？▼▼▼

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相關圖輯：《櫻花大戰》、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰！▼▼▼

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相關圖輯：《機戰30》GRIDMAN／高達NT／勇者警察22作參戰▼▼▼

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