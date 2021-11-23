DNF系列新作DNF Duel宣傳片曝光　Unreal Engine加持打擊感超流暢

開發出《Dungeon Fighter》（地下城與勇士）這款遊戲的Neople公司，近日又公布了《Dungeon Fighter Duel》（DNF DUEL，地下城與勇士：決鬥）這一採用虛幻引擎（Unreal Engine）製作的2.5D格鬥遊戲宣傳預告片。
據了解，Neople是韓國遊戲開發公司，創立於2001年。該公司旗下知名作品包括《Dungeon Fighter》和《Cyphers》等，於2008年7月10日被NEXON宣佈收購。另一位Arc System Works則是曾開發過《聖騎士之戰》、《蒼翼默示錄》、《罪惡裝備》系列、《碧藍幻想Versus》等人氣對戰格鬥遊戲的日本知名遊戲工作室。
+21
《DNF Duel》遊戲裏將包括狂戰士、神槍手、格鬥家、柔道家、異端審判者等職業，似乎還包括前鋒、遊俠職業等，目前關於該遊戲的發售平台與發售日期仍待定。
你認為，此款遊戲會不會和DNF一樣有時裝、寵物、稱號等氪金系統呢？
相關圖輯：《GTA三部曲》重製版劣評如潮 評分低見0.6成系列史上評價最差
+5
相關圖輯：11月遊戲｜Pokemon/GTA三部曲/Battlefield 2042 10隻大作必玩▼▼▼
+14
Capcom新作《PRAGMATA》宣布延期 派超萌妹妹這樣做獲網民秒原諒Pokemon GO 12月社群日11隻精靈再登場 盒子、包包容量再升級MHRise終於有新活動Crossover超音鼠 新裝備變身Sonic收集金環TGA 2021入圍名單公開！《死亡循環》獲8項提名 投票即日開始《哈利波特》手遊女角被攻擊時現「高潮臉」引炎上 官方稱是Bug《七龍珠 破界鬥士》公開！戰鬥力5對抗侵略者 Steam將開放試玩
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】