DNF系列新作DNF Duel宣傳片曝光　Unreal Engine加持打擊感超流暢

開發出《Dungeon Fighter》（地下城與勇士）這款遊戲的Neople公司，近日又公布了《Dungeon Fighter Duel》（DNF DUEL，地下城與勇士：決鬥）這一採用虛幻引擎（Unreal Engine）製作的2.5D格鬥遊戲宣傳預告片。



據了解，Neople是韓國遊戲開發公司，創立於2001年。該公司旗下知名作品包括《Dungeon Fighter》和《Cyphers》等，於2008年7月10日被NEXON宣佈收購。另一位Arc System Works則是曾開發過《聖騎士之戰》、《蒼翼默示錄》、《罪惡裝備》系列、《碧藍幻想Versus》等人氣對戰格鬥遊戲的日本知名遊戲工作室。

+ 21

《DNF Duel》遊戲裏將包括狂戰士、神槍手、格鬥家、柔道家、異端審判者等職業，似乎還包括前鋒、遊俠職業等，目前關於該遊戲的發售平台與發售日期仍待定。

你認為，此款遊戲會不會和DNF一樣有時裝、寵物、稱號等氪金系統呢？

相關圖輯：《GTA三部曲》重製版劣評如潮 評分低見0.6成系列史上評價最差

+ 5

相關圖輯：11月遊戲｜Pokemon/GTA三部曲/Battlefield 2042 10隻大作必玩▼▼▼

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】