TGA 2021入圍名單公開！《死亡循環》獲8項提名　投票即日開始

年度遊戲盛事「The Game Awards」遊戲大獎今日公開入圍名單，今年回歸線下形式，將在洛杉磯微軟劇院舉行，並且預定提供同步網路直播。
其中《死亡循環》（DEATHLOOP）入圍八項獎項、其次是《拉捷特與克拉克 時空分裂》（RATCHET & CLANK: RIFT APART）六項，而《雙人成行》（IT TAKES TWO）、《腦航員 2》（Psychonauts 2）均入圍五項，此外雖然在發售前呼聲相當高，卻在延期上市後有大量問題的《電馭判客 2077》也獲得了最佳音樂與最佳角色扮演遊戲的入圍提名。
入圍名單總覽
年度最佳遊戲
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其他獎項入圍名單：
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