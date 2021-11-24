《Dark Souls》獲選史上最佳遊戲！《生化危機8》奪2021年度大獎

創始於 1983 年，由英國 Gamesradar+ 所舉辦，玩家投票選出得獎者的「金搖桿獎 2021」（Golden Joystick Awards）在24日上午揭曉得獎名單，與往年不同的是，今年追加了一個「史上最佳遊戲」（Ultimate Game of All Time）的獎項，跟「終極年度遊戲」不同，此獎項象徵的是遊戲歷史上最受到玩家推崇的作品，而此項榮譽則由《黑暗靈魂》（Dark Souls）拿下。
「Ultimate Game of All Time」是為了紀念 1971 年第一款商用遊戲《電腦太空戰》問世 50 年而設置的新獎項，本次入圍的作品包含《俄羅斯方塊》、《毀滅戰士》（Doom）（1993 年版）、《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐64》等玩家們耳熟能詳的經典作品，根據線上投票的結果，獲獎的《黑暗靈魂》得到 12% 的票數。
▼▼▼點擊即睇得獎名單，係咪你今年心水？▼▼▼
+12
▼▼▼另一遊戲界年度大獎TGA亦正接受投票，即睇提名名單再去投你心水吧！▼▼▼
+24
延伸閱讀：11月遊戲｜Pokemon/GTA三部曲/Battlefield 2042 10隻大作必玩▼▼▼
+14
Capcom新作《PRAGMATA》宣布延期 派超萌妹妹這樣做獲網民秒原諒Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手《GTA三部曲》重製版劣評如潮 評分低見0.6成系列史上評價最差10月手遊課金榜｜FGO、馬娘跌出十大 原神前五不入 有款大作上榜PS5發售一周年｜一直買唔到、手掣飄移 5件事機迷聽到便心酸《動森》2.0免費更新提前推出！咖啡廳、旅行等最新內容開放機戰30攻略｜全自動刷MxP/PP/金錢大法公開 放一晚即無限制育成
【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】