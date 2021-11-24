《Dark Souls》獲選史上最佳遊戲！《生化危機8》奪2021年度大獎

創始於 1983 年，由英國 Gamesradar+ 所舉辦，玩家投票選出得獎者的「金搖桿獎 2021」（Golden Joystick Awards）在24日上午揭曉得獎名單，與往年不同的是，今年追加了一個「史上最佳遊戲」（Ultimate Game of All Time）的獎項，跟「終極年度遊戲」不同，此獎項象徵的是遊戲歷史上最受到玩家推崇的作品，而此項榮譽則由《黑暗靈魂》（Dark Souls）拿下。



「Ultimate Game of All Time」是為了紀念 1971 年第一款商用遊戲《電腦太空戰》問世 50 年而設置的新獎項，本次入圍的作品包含《俄羅斯方塊》、《毀滅戰士》（Doom）（1993 年版）、《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐64》等玩家們耳熟能詳的經典作品，根據線上投票的結果，獲獎的《黑暗靈魂》得到 12% 的票數。

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