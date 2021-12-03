《真三國無雙8 Empires》體驗版推出！原創武將可於正式版使用

日本 Koei Tecmo Games 光榮特庫摩預定於 2021 年 12 月 23 日起，在 PS5／PS4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC Steam 等平台發售的《真．三國無雙8 Empires》，之前曾預告將會推出遊戲體驗版下載，如今官方正式宣布，自即日起在 PS Store（PS4 繁中版下載／PS5 繁中版下載）、Microsoft Store 與 My Nintendo Store 正式推出體驗版下載試玩。
在這次官方所釋出的體驗版部分，預定將會收錄編輯模式以及進化的全新戰鬥模式「攻城戰」等在內讓玩家們搶先體驗；其中在「攻城戰」中，不但將會收錄能在教學關卡遊玩攻占敵方城池的「侵攻戰」，及守衛我方城池的「防衛戰」兩種模式玩法。
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