【App Store / iOS / 手遊 / 手機遊戲】Apple今日(12月2日)公開了多個關於App Store的排行榜,包括香港地區iPhone免費遊戲排行榜Top 10。Apple未有說明以什麼準則排行,不過一般來說手機App排行榜都是以下載量來排名,因此排名高的遊戲不代表賺得最多錢。



近期大紅的哈利波特、天堂W均未能上榜

哈利波特、天堂W未上榜

排行榜結果有點出乎意料,近期表現極佳、人氣也甚高的《哈利波特:魔法覺醒》和《天堂W》竟然沒有上榜,不知道是下載數真的不如其他上榜遊戲,還是單純遊戲推出時已過了統計的截數日期。另外,也許是受疫情影響,像開心鬥一番、Among Us!等休閒 、派對向的遊戲也上榜,大概長時間限聚令下已令人變得習慣網上連線遊玩了。

即睇2021年度香港iPhone免費遊戲Top 10介紹 👇👇👇

2021年度香港iPhone免費遊戲Top10清單

10. Roblox

9. 放置神將 - ⾼福利卡牌⼿遊

8. 開心鬥一番-麻雀、啤牌任你玩

7. PUBG MOBILE: RESISTANCE

6. Project Makeover

5. 聖鬥⼠星⽮:正義傳說

4. 新射鵰群俠傳之鐵⾎丹⼼

3. Among Us!

2. League of Legends: Wild Rift

1. Coin Master



