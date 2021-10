【2021回顧/遊戲】遊戲開發需要時間,玩家們自然會對知名系列的續作或名聲好的開發商的新作感到期望;不過世事往往不能盡如人意,一直以來都不缺備受期待的遊戲在實際推出時令人「跌眼鏡」大失所望的作品;以下就來盤點2021年8隻實力被高估遊戲、



超音鼠之父新作劣評 美斯變火星異種

這一兩年的期望落空的遊戲似乎比較多,如去年就有《魔獸爭霸III:淬鍊重生》和《Cyberpunk 2077》等著名例子。而今年也不乏期待落空作品,比較近期的有《eFootball》球員面容大走樣事件。另外2021年頭幾個月也有不少失望作:

有謂期望越大失望越大,如果不想再次「被背叛」感覺,可試試學習「不期不待不受傷害」大法,以平常心看待一切遊戲發布,就不會再失望了!

【01】巴蘭的異想奇境

超音鼠之父中裕司聯合SQUARE-ENIX製作的動作遊戲,遊戲宣傳/概念圖都很高質,事前很期待其實力。不過遊戲的水準卻是不似預期,遊戲畫面質素差、人物造型詭異、玩法簡單又單調;就算勉強可當成親子用兒童向遊戲,卻又以3A級大作近500港元的定價,無疑是本年度伏作。



【02】Phantasy Star Online 2 New Genesis

人氣日系MMORPG《夢幻之星Online2》的大型改版,也可說是能繼承角色的續作。雖然事前很受期待,但是很快遊戲的問題就浮出水面,就是內容量嚴重不足,玩家都表示練完級之後就沒事可做。而更有趣是官方則不認為目前的內容量和開發進度有問題。



【03】Biomutant

新IP動作遊戲,卡通獸人當主角、極高自由度的角色創造系統以及不錯的遊戲畫面吸引了許多獸控的注意。結果出來雖然不至於伏,但亦算不上佳作,最多人批評的地方是打擊感差、任務內容單調、風格太低齡向等。定價走3A大作的60鎂金也是多人批判的地方,不少評價指如果便宜一半左右,則可算是值得一玩的作品。



【04】Outriders

由製作《Gears of War》系列的工作室「People Can Fly」開發、Square Enix發行的3人協力第三身射擊遊戲。由於是少數真正次世代主機遊戲,推出前頗受關注。失望位主要是PC版本的Bug很多、優化差、幀數不穩、伺服器連線品質差等,又經常彈Game,甚至會出現自行刪Game的嚴重bug。



另外遊戲強制玩家需要連線遊玩,甚至不設Offline和單人模式,一個人玩的話就需要獨自面對3人份量的敵人,對喜歡單機玩、自已掌握步調的玩家來說極不友好。



【05】Deathloop

由《Dishonored》系列的Arkane Studios開發第一身射擊遊戲,事前期待頗高,外國不少媒體更給予滿分評價,直指其是今年Game of The Year。而遊戲本身固然好玩,不過說到滿分神作又似乎有些過譽,因為遊戲在機制獨特有趣的同時也有明確缺點,如地圖太細、流程太重覆、結局太倉猝等。



【06】eFootball 2022

Winning Eleven系列的正統續作,改為F2P免費遊玩模式,採用Unreal Engine開發。不過遊戲推出後受到不少劣評,大量Bug及難以捉摸的足球軌跡物理,場景、球員樣貌、面部表情及動作表現等都未如人意。同時大量的遊戲內課金物品、抽蛋亦受到評擊。



Konami官方已發聲明就遊戲目前表現不佳致歉,亦會著力改善遊戲各處表現不理想的地方,或許eFootball仍有機會在之後變成一個好遊戲。



【07】Diable 2 Resurrected

Blizzard暴雪開發、20年前的超人氣打寶遊戲Diablo 2相隔多年後迎來重製,老玩家們都十分期待。而遊戲本作的重製水準確實相當出色,可惜伺服器品質卻是災難級數,遊戲上市後整整一周仍未解決斷線、排隊、lag機等連線問題,因而令玩家憤而對遊戲低評價洗版。



【08】鐵翼少女 Wing of Darkness

主打美少女x機娘的空戰動作射擊遊戲,PV、截圖和人設走日系動漫路線,加上主打「爽快射擊」,喜歡日系動漫風的玩家之間有一定期待。但實際遊戲水準卻令人大失所望:遊戲畫面粗疏、模組水準低劣;武裝鎖定和命中判定也是強差人意,打不打得中大多靠運。而遊戲嘗試用大量爆炸和特效來掩飾畫面及判定不佳,卻只是令人玩得頭暈目眩。



而且遊戲定價達268港元,內容卻量極少,僅兩個小時就爆機。以上種種令本作罕有地在Steam出現了「大多負評」的評價(通常一般伏Game在Steam評價也往往只是「褒貶不一」,甚少出現大多負評)



