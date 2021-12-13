年度最佳遊戲《It Takes Two》被GTA母公司提告　連個名都唔放過

開發出人氣單機遊戲《俠盜獵車手（GTA）》的 Rockstar，其母公司 Take-Two 近日與火紅的動作冒險遊戲《雙人成行 It takes two》產生了名字所有權的糾紛，Take-Two 認為該遊戲的名稱侵犯了其商標，於是進行索賠，最終《雙人成行 It takes two》的開發商 Hazelight 向美國專利局提出文件，放棄了名稱所有權，令網友對 Take-Two 的行為一陣譁然。



《雙人成行 It takes two》是今年 3 月 26 日發行的團隊冒險遊戲，其極具電影感的畫面表現以及充滿創意的遊戲設計，不僅吸引了無數玩家遊玩，更入圍了 The Game Awards 中「最佳年度遊戲」、「最佳劇情」等多項大獎，無奈捲入了名稱所有權的風波之中，對於最後放棄名稱這件事，網友都深表可惜。

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Take-Two 去年不只針對《雙人成行 It takes two》，也對疑似侵權旗下品牌商標的其他公司皆提出了訴訟，據透露 Take-Two 過去三個月至少向法院提出 25 次申訴，這項行為也讓網友感到不齒，加上近日發售的《俠盜獵車手三部曲：決定版》表現極差，更讓網友留言：「可以先好好做遊戲，不要一天到晚搞有的沒的嗎？」。

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