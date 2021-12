Xbox 360「三紅」真實原因終曝光　微軟史上永遠的痛非因主機過熱

對於XBOX來說,遭遇到史上最大的一次危機,應該就是Xbox 360 時代的「三紅」事件。當初這個事件讓消費者對Xbox主機的信心盡失,而微軟也因為遲遲找不出原因而被批評。



擁有過 Xbox 360 的玩家應該都知道什麼是「三紅」,或是「死亡紅環」,通常簡稱為 RROD。這是一種突發的、致命的硬體故障,而且當時有大量的 Xbox 360 系統都出現了這種故障。

當 Xbox 360 出現「三紅」故障時,其電源按鈕的 LED 燈會變成紅色而不是白色,而且系統會拒絕啟動。

▼▼▼點擊即睇Xbox 360「三紅」原因解構▼▼▼

+ 3

雖然人們一直猜測該故障是由其糟糕的散熱設計引起的,但紀錄片《Power On: The Story of Xbox》中,提到了這件事情,並且表示人們的猜測只是一部分原因。

Leo Del Castillo 從 1999 年起就一直是 Xbox 硬體工程組的成員,他表示,「三紅」事件是由主機組件內的連接器斷裂造成的。

這些元件是用於將 GPU 固定在主機板上的焊球,雖然斷裂的原因之一是散熱問題,但 Xbox 360 內部的高溫並不是唯一的問題。相反,根據 1999 年至 2014 年 Xbox 的硬體主管 Todd Holmdahl 的說法,他表示,他從2006年到2007年兩年之間幾乎都在找這個問題,到最後他們發現,問題出在電路板連接GPU的錫球(solder ball)與GPU針腳連接的斷裂上。

但是這並不是因為散熱導致的峰值溫度太高,造成這種斷裂。而是因為GPU單元會反覆的很熱,然後冷卻,再來很熱,然後冷卻,如此一來造成錫球因為熱脹冷縮的原因而反覆膨脹、縮小,最終導致了斷裂,而造成GPU連接不良。

「由於玩家都喜歡玩視訊遊戲,」Holmdahl 說,「所以GPU會頻繁的反覆進行這種過程,最終造成元件之間的壓力,最終導致焊球斷裂,部分切斷了 Xbox 360 的 GPU 和主機板之間的連接。

Xbox 對這一問題的解決方案非常簡單而直接。該公司將免費為客戶修理每一台已售出的 Xbox 360。然而,這給公司帶來巨大的損失。據 Xbox 前負責人 Peter Moore 透露,該問題導致的維修成本和銷售損失大約為 11.5 億美元。然而,微軟前首席執行官史蒂夫-鮑爾默(Steve Ballmer)很快就給了 Moore 所需的資金來解決這個問題,並拯救了 Xbox 品牌。

隨著「三紅」事件的遠去,為了紀念 Xbox 這個臭名昭著的故障。Xbox Gear 商店現在推出了一張海報,是一張受紅環影響的 Xbox 360 Elite 電源按鈕的圖片,下面的空白處印有「死亡紅環」的文字。這張海報售價 24.99 美元,擁有一個略帶光澤的 "防指紋" 涂層。它的尺寸為 18 英吋(約 45.72 釐米)x24 英吋(約 60.96 釐米),厚約 0.25 毫米。

延伸閱讀:PS5發售一周年|一直買唔到、手掣飄移 5件事機迷聽到便心酸▼▼▼

+ 12

【本文獲「T客邦」授權轉載。】