SEGA推出「世界最快」電競PC！時速達100公里　單位正確你冇睇錯

現在PC廠商宣傳旗下產品，總喜歡宣傳自家的產品速度有多快。畢竟，速度對遊戲來說，總是重要的關鍵。



SEGA近日也推出了一台特別紀念版電競PC，標榜著「世界最速」。不過，這回他們說的可真的是「速度」。因為這款PC附帶輪子加上了馬達驅動裝置，跑起來能達到100公里的驚人時速！

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本次SEGA為了Steam聖誕促銷活動打造了世界唯一一台的專屬特別版紀念PC，配置一流，主機是由Intel與ASRock聯合打造，Core i9-12900K+ ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB，遊戲性能相當優異。而在馬達驅動的部分，則是由GForce株式會社進行合作打造。

然而，重點是真的最速而非遊戲速度最速！正如這款電腦的外殼上印上了音速小子一樣，SEGA給這款PC安裝了輪子以及馬達驅動系統，在賽道上實測輕鬆達到100公里的驚人時速，稱它是世界最快的電競PC恐怕沒人反對吧。

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