【Baby Shark Dance / YouTube 】YouTube第一首播放量破百億影片終於誕生！創下歷史紀錄的影片正是於2016年發布的「洗腦歌」《Baby Shark Dance》。



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排名頭10多為育嬰、兒童向歌曲 網民慨嘆湊仔超方便

網民解釋為何一般成年人大都不會感興趣、甚至會覺得「低能」的Baby Shark Dance為何會有如此多播放數，原來背後然後是「湊仔」：Baby Shark Dance簡單明快的旋律配上Doo Doo Doo的簡單（洗腦）歌詞，即使是牙牙學語中的小朋友亦能跟著一起唱；許多有小孩的網民表示只要一播放Baby Shark Dance，小朋友就會自己跟著音樂一起跳舞，而父母則可以趁此機會放鬆一下處理自己手上的事情。

即睇YouTuber總計播放數最高影片Top10：

+ 9

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網民對Baby Shark Dance等育兒向影片表示「拯救萬千父母於水火之中」「放給小孩聽他自己就會乖乖在旁邊跳舞不煩你了」。也有人表示將幾首育嬰育兒歌曲組成一個清單再給小孩子循環播放，自己就可以偷得浮生半日閒了；就算自己沒有小孩，當有親戚帶小朋友來串門時，給小孩子播Baby Shark Dance也可以他們乖下來。而一旦在這些場合播放，影片往往就會一直循環播映，自然會提高播放數。

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另外值得一提是根據紐約時報報導，在2020年美國奧克拉荷馬州有兩名歲獄警及其主管遭到起訴，罪名是強迫囚犯連續聽「Baby Shark Dance」。獄警將囚犯帶進律師訪問室，將其用手銬銬在牆上，然後腦播放「Baby Shark Dance」，受害者最長曾被迫連聽兩小時。獄警最後被因殘忍對待囚犯及不當體罰遭當地法院起訴，最後辭職。可見Baby Shark Dance這首歌雖然很吸引小孩子，但或許不太適合成年人。

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