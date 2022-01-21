《中華英雄》最新改編真人電影　胡兵飾演華英雄會否更傳神？

《中華英雄》最新改編的真人電影將會預定1月24日開播，這套由香港漫畫家馬榮成所繪製的漫畫作品已經有幾次真人化。
《中華英雄》曾在香港漫畫出版史上創下了一期銷售20萬本的佳績，以一本香港漫畫來說，是前無古人，後無來者的成績。《中華英雄》講述命犯「天煞孤星」的主角華英雄的故事。
《中華英雄之風雲再起》會在1月24日於愛奇藝上首播。
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《中華英雄》IP問世近四十年來，影視化改編也絡繹不絕，例如1990年由何家勁等人主演的電視劇《中華英雄》、《中華英雄之中華傲訣》，1999年由鄭伊健、謝霆鋒等人主演的電影《中華英雄》。今次《中華英雄之風雲再起》將會預定1月24日開播，有興趣就不要錯過了。
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