《鬼滅之刃 遊郭篇》快將完結，作者吾峠呼世晴的名字竟然跟「幸福科學教」這日本新興「宗教團體」扯上關係！原來該團教首大川隆法早前在1月以「守護靈靈言」角度解讀吾峠呼世晴寫《鬼滅》時的背後含意，一批鬼滅fans覺得愛書被抽水炒作，竟人發起到該團體東京會址外示威！



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究竟《鬼滅》被如何解讀，才引來fans上街示威呢？

「幸福科學教」是日本近年最具爭議性的新興宗教團體，《鬼滅》fans之所以到該教會門外示威呢？原來跟該教教首大川隆法拍了一條關於《鬼滅》作者吾峠呼世晴的影片，以下為事件懶人包，分析事件細節：

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幸福科學教是非多爭議多

「幸福科學教」成立年期不長，卻吸引了很多名人富豪成為信徒，也爆出過不少新聞。比如曾演出《幪面超人Frouze》、《家政夫三田園》的千眼美子（原名：清水富美加）就是入教後靠教會勢力擺脫舊經理人公司，現在更是幸福科學直屬藝人。事後日本八卦雜誌陸續找出更多歸信「幸福科學教」的名人藝人。

曾演出《幪面超人Frouze》、《家政夫三田園》的千眼美子（原名：清水富美加）是幸福科學教知名信眾。

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被受多國專家質疑．中美領導人也曾「被害」

「幸福科學教」在多個國家也受到宗教專家批判，有指教首大川隆法的傳道演講收費高昂，美國著名反邪教專家Rick Ross，更批評大川隆法及其團隊過著花天酒地的生活。大川教首又經常「自發」為一些名為「守護靈靈言」的方式，製作影片、電子書圖利，解讀一些名人的性格、行事動機，連中國最高領導人習近平、美國總統拜登（見下圖）也曾被大川隆法拿來出書。今次正好是他製作了吾峠呼世晴的「守護靈靈言」影片（影片已下架），抽水抽著火水激怒了鬼滅fans。

網民笑言：以毒攻毒

不過發起今次示威的投獄カズアキ也是個奇人，他反對打疫苗，常常cosplay成炎柱參加各種示威活動，也試過被日本警方拘捕。難怪有網民笑言今次《鬼滅》示威是「以毒攻毒」。

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