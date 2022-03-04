《Elden Ring》（艾爾登法環 PS4 / PS5）人氣大熱，網民各出奇媒想出搞笑meme或怪玩法吸PV！YouTuber「SuperLouis 64」就成功以Ringfit 健身環代替手掣挑戰《Elden Ring》，雙腳跑到發軟後，終成功擊敗 BOSS！



多次用Ringfit玩不同類型遊戲

「SuperLouis 64」將大部份本來只需要按鍵的操作，都改為要體感跑、大力按壓才能使出，用來玩要求精準操作的《Elden Ring》，是自討苦吃！見他失敗再挑戰，體力都有極限，見他跑到上氣不接下氣，開始失準，好在最後都成功打敗了 BOSS 獵犬騎士！

SuperLouis 64是一位YouTube知名的遊戲魔改專家

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SuperLouis 64實際上是如何用健身環玩《艾爾登法環》的？影片中他簡介了一下：以下是4個基本操作！難怪他會玩到滿頭大汗！

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SuperLouis 64是一位YouTube知名的遊戲魔改專家，最出名就是用可以吃的真香蕉改成手掣，並成功在《Dark Souls》擊敗敵人。他又曾以RingFit健身環打過《Mario Kart》、《Zelda 荒野之息》、《鬥陣特攻》、《動物森友會》，甚至還試過玩《Dark Souls》！今次繼續以健身環挑戰公認超難打的「魂系」新作《Elden Ring》，更成功戰勝了 BOSS級敵人，真係好勁！



用可以吃的真香蕉改成手掣，並成功在《Dark Souls》擊敗敵人。

用RingFit玩《MarioKart 8 DX》

用RingFit玩《OverWatch》

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