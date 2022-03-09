稲垣理一郎×Boichi人氣漫畫《Dr.STONE》完結　TV特別篇今夏開播

由稲垣理一郎原作、Boichi創作的漫畫《Dr.STONE》在本週發售的週刊少年Jump14號上迎來了最終回。



《Dr.STONE》以世界上的人類都變成了石頭後的數千年後為舞台，講述在這樣的環境中醒來的科學少年千空從零開始創造文明的故事。動畫第一季於2019年7月播出，第二季於2021年播出，第三季預計將於2023年播出。

人氣漫畫《Dr.STONE 新石紀》連載5年後，最近迎來最終回。

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本週的週刊少年Jump結束連載5年的最終回之外，更宣佈單行本最終卷第26卷將於7月4日發售之外，更宣佈了TV特別篇《Dr.STONE 龍水》的放送以及將會有《Dr.STONE》的特別結局揭載的消息。

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