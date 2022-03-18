艾爾登法環Elden Ring 全傳說武器入手方法一覽 白金成就攻略 PS5 / Xbox｜《艾爾登法環》推出已有一段時間，相信不少玩家都已經有一定進度、已經爆機在打多周目了或者在打白金或Steam成就了；以下為遊戲其中一個成就「全傳說骨灰」的攻略。



傳說骨灰全都好用 可視個人喜好 / 流派選擇

在魂系遊戲裡《艾爾登法環》的內容量無疑是史上最多，但相對地白金的難度卻大概是系列中最低的，大部份成就都是打倒特定的Boss就可達成，收集的成就也只需要拿到特定的武器、法術、護符和骨灰就可以了，全都可以在一個周目內完成（相比之下以往Dark Souls系列的收集成就通常要求收集到所有法術、往往需要2~3周目才能達成）。

尊腐騎士出場都型過人

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遊戲中共有6個傳說骨灰，只要全部拿到就可獲得成就「傳說中的骨灰」；一直以來大部份玩家都認同「彷身淚滴」和「黑刀」是兩個最強的骨灰，不過在遊戲最近的1.03版更新下調了彷身淚滴的性能，或者可以趁此機會將其他骨灰也拿出來玩玩，如紅獅子騎士、無頭騎士和尊腐騎士的性能都非常優秀。

即睇艾爾登法環骨灰（召喚靈）入手方法一覽：

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艾爾登法環骨灰（召喚靈）入手方法一覽精簡版（詳細解說請見圖輯）：

【01】仿身淚滴的骨灰

「永恆之城」諾克隆恩（需要打倒碎星將軍後才能進入）中「黑夜神域」需要石劍鑰匙開啟的房間寶箱內。



【02】「黑刀」狄希

月光祭壇西北方「刀之首的封印監牢」Boss掉落。



【03】「無頭騎士」露緹爾

啜泣半島「靈廟原野地下墓地」Boss掉落。



【04】「紅獅子騎士」奧加

擊敗將軍「碎星」拉塔恩後，往北走到山崖底再沿著崖壁一直往北走，會發現「英靈地下墓地」，墓地內Boss掉落。



【05】「古龍騎士」克里斯托福

亞壇高原「尊貴者的英雄墓地」Boss掉落。



【06】「尊腐騎士」芬雷

米凱拉的聖樹 「聖樹分枝」艾布雷菲爾，祈禱室出來後一直往前走，直到見到一個在轉角位拿著火把往外觀看的士兵。在士兵處跳出欄柵到城牆上；再跳往旁邊平台，會有專腐騎士看守寶箱，寶箱內就是骨灰。



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