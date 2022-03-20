艾爾登法環Elden Ring白金攻略 全結局/全收集達成方法 成就一覽 PS5 / Xbox｜《香港01》科技玩物頻道艾爾登法環攻略，以下為遊戲全成就（白金）攻略，包括了所有收集、各結局的達成條件，以及一周目達成全結局的方法，以及有所有帶成就的Boss位置。



白金難度魂系史上最低 一周目即可達成

《艾爾登法環》的遊戲內容量無疑是魂系史上最多，但白金獎杯的難度卻是系列最低的，大部份成就都是打倒Boss取得，收集的成就也只需要拿到特定的武器、法術、護符和骨灰就可以了，全都可以在一個周目內完成。相比之下以往Dark Souls系列的收集成就通常要求收集到所有法術、往往需要2~3周目才能達成是寬鬆多了。

已有2.4%玩家白金，比率算頗高了

遊戲的成就可分為幾種，分別有三個結局成就、四個收集成就、三個劇情成就、一個武器強化成就（將任意武器強化至最終便可，普通+25或失色+10均可），其餘全都是打倒特定Boss的成就。收集難度不高，只是許多Boss和收集所須的物品都位於支線地區，需要做一些前置才能進入。主要需要做的NPC支線有魔女菈妮（必須）、死眠少女（必須）、白面具樊雷（非必要）和義手少女米莉森（非必要）。

艾爾登法環Elden Ring全成就一覽：

+ 5

傳說物品收集

需要收集的物品共有9件傳說武器、8個傳說護符、7個傳說魔法 / 祈禱和6個傳說骨灰。這些收集已全部有另文詳細攻略，特別一提是少部份武器是有時限的，錯過了就只能二周目再來回收。

👉 艾爾登法環Elden Ring攻略｜全傳說武器入手方法一覽有時限勿錯過

👉 艾爾登法環Elden Ring攻略｜全傳說魔法、禱告入手方法

👉 艾爾登法環Elden Ring攻略｜全傳說護符入手方法 效果強宜早入手

👉 艾爾登法環Elden Ring攻略｜全傳說骨灰（召喚靈）入手方法

其中一把時限武器「古蘭桑克斯的雷電」

三個結局 一周目達成全結局方法

艾爾登法環中有成就的結局是「艾爾登之王」（修復法環）、「星星時代」以及「癲火之王」。和隻狼一樣，都是玩家自於流程中可達成特定位務或條件，然後在打倒最終Boss後就能有選項去選擇不同結局。因此只要先在流程中做足條件、打倒最終Boss後備份存檔，選結局等跳杯後再回復存檔，便可以一個周目內完成所有結局。具體流程及詳細方法請見另文攻略：

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜癲火之王達成條件 一周目全結局方法

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜魔女菈妮支線攻略 拎超型暗月大劍

識揀一定揀老婆結局

Boss成就、位置及劇情成就一覽（按獎杯表順序排列）

「碎片君王」葛瑞克：打倒史東薇爾城的Boss接肢葛瑞克

「碎片君王」拉塔恩：打倒紅獅子城的Boss碎星拉塔恩，需要先觸發魔女菈妮支線

「碎片君王」蒙葛特：打倒王城羅德爾「艾爾登寶座」的「惡兆王」蒙葛特

「碎片君王」拉卡德：打倒格密爾火山「火山官邸」最深處的Boss「褻瀆君王」拉卡德

「碎片君王」瑪蓮妮亞：打倒位於艾布雷菲爾最深處的「腐敗女神」瑪蓮妮亞

首先需要找兩個齊聖樹秘密符節、經洛德大升降機到達化聖雪原，然後解開儀典鎮奧緹娜的謎題到達米凱拉的聖樹、通過聖樹鎮後來到「聖樹分枝」艾布雷菲爾，再通過整個艾布雷菲爾在最深處才能見到瑪蓮妮亞。途中會順便解到另一Boss成就「聖樹騎士」羅蕾塔。

「碎片君王」蒙格：打倒蒙格溫王朝的Boss「鮮血君王」蒙格，前往王朝的方法有兩個，一是解白面具樊雷的支線，獲得「純血騎士勳章」後使用直接傳送到蒙格溫王朝；另一個方法是到達巨人雪原後，集齊兩個聖樹秘密符節、經洛德大升降機到達化聖雪原，使用雪原西南邊的傳送門到達。

「黑劍」瑪利喀斯：打倒逐漸崩毀的法姆·亞茲拉的Boss「黑劍」瑪利喀斯。

戰士荷萊·露：打倒灰城羅德爾的艾爾登寶座Boss荷萊·露。

「龍王」普拉頓桑克斯：本遊戲的隱藏Boss，位於逐漸崩毀的法姆·亞茲拉，要從賜福「大橋側邊」回頭下升降台，下環形樓梯離開建築到下圖位置，跳到下方平台，到有幾個屍體躺在地上的平台，有個窗口沒有屍體，選擇躺在上面便會傳送到龍王Boss前。

「滿月女王」蕾娜菈：打倒位於魔法學院雷亞盧卡利亞的Boss「滿月女王」蕾娜菈。

「死龍」弗爾桑克斯：打倒深根底層的Boss「死龍」弗爾桑克斯，需要解魔女菈妮以及死眠少女菲雅的支線任務才能遇到，詳見另文攻略：

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜死眠少女菲雅支線攻略 解鎖隱藏結局

神皮雙人組：打倒逐漸崩毀的法姆·亞茲拉Boss神皮雙人組。

火焰巨人：打倒巨人山頂的Boss火焰巨人。

諾克史黛拉的龍人士兵：打倒安瑟爾河的Boss諾克史黛拉的龍人士兵，在湖區東部的「安瑟爾河的入口井」進入安瑟爾河經烏魯王朝遺蹟走到底。

祖靈之王：點亮永恆之城 諾克隆恩裡祖靈森林的六個燭台後和角骸靈地的骸骨互動後打倒Boss（和祖靈是分開的）。

英雄石像鬼：永恆之城 諾克隆恩 導水橋方向走到底的Boss，是死眠少女菲雅支線必經的Boss，可以參考支線任務攻略：

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜死眠少女菲雅支線攻略 解鎖隱藏結局

「惡兆妖鬼」瑪爾基特：打倒史東薇爾城前的Boss「惡兆妖鬼」瑪爾基特。

拉達岡的紅狼：打倒魔法學院雷亞盧卡利亞的Boss拉達岡的紅狼。

神皮貴族：打倒格密爾火山 火山官邸的Boss神皮貴族。

「熔岩土龍」馬卡爾：打倒湖區「古遺跡斷崖」的Boss「熔岩土龍」馬卡爾。

「初始之王」葛孚雷：打倒王城羅德爾「黃金樹大教堂」的Boss「初始之王」葛孚雷。

「惡兆之子」蒙格：打倒王城羅德爾「棄置惡兆的地底」（王城下水道）最深處Boss「惡兆之子」蒙格。路線可參見另文攻略有影片演示：

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜癲火之王達成條件 一周目全結局方法

仿身淚滴：打倒永恆之城 諾克隆恩的Boss仿身淚滴。

「聖樹騎士」羅蕾塔：打倒聖樹鎮的Boss「聖樹騎士」羅蕾塔，前往尋找「腐敗女神」瑪蓮妮亞途中會遇到。

「黑暗棄子」艾絲緹：打倒腐敗湖盡頭Boss「黑暗棄子」艾絲緹，在解魔女菈妮支線途中會遇到。

獅子混種：打倒摩恩城Boss獅子混種。另外可獲得傳說武器的成就所須的骸型大劍。

禁衛騎士羅蕾塔：打倒湖區卡利亞城寨的Boss禁衛騎士羅蕾塔。

「鐵棘」艾隆梅爾：打倒亞壇高原日蔭城的Boss「鐵棘」艾隆梅爾。另外可獲得傳說武器的成就所須的瑪雷家處刑劍..。

祖靈：在希拉芙河點亮八個燭台後和角骸靈地的骸骨互動後打倒Boss（和祖靈之王是分開的）。

老將尼奧：打倒巨人山頂「索爾城」的Boss老將尼奧。

圓桌廳堂：首次進入圓桌廳堂後自動獲得。

大盧恩：讓任意大盧恩重新獲得力量，方法可參見文攻略：

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜大盧恩使用方法 輕鬆提升全能力+5

黃金樹祝融：在巨人山頂「巨人火焰大鍋」燒掉黃金樹後獲得。

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜傳說武器夜與火之劍入手方法

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜屈機無限FP藍秘密露滴入手 一招打2萬

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